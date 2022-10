Ze klinken uitzinnig, maar ze bedoelen het diepzinnig. Er zijn verschillende soorten complotdenkers, maar wat ze verbindt is de gekrenkte trots: ze worden uitgelachen of op zijn best meewarig aangestaard, maar ze willen naar de ogen worden gezien; ze verwachten eerbied voor hun uitzonderlijke moed.

Tweede Kamerlid Baudet sprak over ‘kwaadaardige reptielen’ die globale macht nastreven; als hij niet de Nederlandse politici bedoelde, dan toch de internationale machthebbers. Andere Nederlandse volksvertegenwoordigers maakten zich daarna zorgen over Baudets geestelijk welzijn, en dat moet de FvD-man een beetje steken. Een inspirator van Baudet is de Britse complotsmid David Icke. Hij wil op 6 november naar Amsterdam komen om daar de reptielentheorie nog eens uit te diepen. Er zijn mensen, onder wie ikzelf, die zich inmiddels verveeld hebben afgewend: reptielen die zich vermomd hebben als president Biden? Gaat dit nog ergens over?

Ja. Over gnosis, geheime kennis, die enkel voor ingewijden toegankelijk is. Over de eenling op eenzame hoogte, die ziet wat voor anderen verborgen blijft. Nogmaals: complotdenkers doen een gooi naar de diepzinnigheid, ze bedelen niet om tbs.

Er is dat korte, fantastische verhaal van de Amerikaanse schrijfster Mary McCarthy uit 1953: McCarthy ontmoet in de trein een kolonel, die zich tijdens het gesprek ontpopt als een uitgesproken antisemiet. McCarthy heeft een Joodse grootmoeder, maar dat verzwijgt ze. Het wordt een zeer ongemakkelijk onderhoud. Later beschrijft ze wat er volgens haar is gebeurd: ‘Ik ontdekte dat vooral voor zeer domme mensen antisemitisme een vorm is van intellectualisme (…) het vertegenwoordigde op rudimentaire wijze het vermogen om in categorieën te denken en te generaliseren. Vandaar iets dat ik eerder (…) nooit had begrepen: het feit dat antisemitische uitspraken altijd gedaan worden in een sfeer van diepzinnigheid.’

Antisemitisme is zo ongeveer de oudste complottheorie van de westerse wereld, en de eigentijdse varianten zijn er afgeleiden van. Wrang genoeg hengelt iemand als de Britse Icke, ook bekend als holocaustontkenner, naar de profetische status waarover staat geschreven in de oudste Joods-religieuze geschriften. De anti-Jood benijdt de Jood en wil hem vervangen. De half-intellectueel veracht de erkende intellectuelen en wil daarom zijn remplaçant zijn. Baudets droom is dat wij collectief in katzwijm vallen voor zijn reptielenidee, en in een moeite door ook voor hem.

Moet die bedenkelijke Icke, inspirator van Baudet op de Dam kunnen spreken? Er zijn redenen van openbare orde om dat te verbieden, maar daarmee steek je Icke en ook Baudet ook een hart onder de riem. Zie je wel: wij, complotprofeten zijn intellectueel té bedreigend.

Dat is niet zo. Aantekeningen- en bonnenboekje bij de hand. Maar laat ze in het openbaar blèren.

