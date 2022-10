De patronen van gemeenschapsleven

Trailer - Van God Los Deze podcast luister je ook in onze app

Lale en Ronit hebben het onderling over omgaan met zo’n gemeenschapsleven, en de codes en de regels die daarbij komen kijken: „Er waren weinig andere werelden die binnen konden sijpelen.”

Al zien ze niet alles hetzelfde (dat benoemen ze ook zeker), in de achter elkaar gemonteerde verhalen van gereformeerde, orthodoxe of of streng islamitische geïnterviewden zijn patronen te ontdekken: verveling, twijfel, angst en verzet.

Van God Los, wekelijks afleveringen van drie kwartier, VBK Audiolab/Audiohuis/Kosmos Uitgevers.