Vanaf januari 2023 rijden er tien procent minder treinen door het land dan in 2019. Dat is het antwoord van de Nederlandse Spoorwegen op het groeiende personeelstekort en op de verliezen – in de eerste helft van dit jaar 225 miljoen euro.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Het is een oplossing voor de huidige chaos: treinreizigers staan momenteel elke dag voor verrassingen op het perron. Hoewel de NS sinds augustus veel uitval aankondigt in de NS-app, zijn er reizigers die de app niet raadplegen én vallen sommige treinen echt onverwachts uit. Wegens storingen en steeds vaker: personeelstekort.

Daardoor zijn de treinen die wél rijden soms stampvol. En lopen plannen van reizigers regelmatig in de soep. Op sociale media uiten ze hun ongenoegen: „NS volente geef ik vanmiddag in Breda een lezing”, schreef bijvoorbeeld universitair docent in de rechten Arpi Karapetian woensdag op twitter.

Het is een nieuwe werkelijkheid die steeds minder tijdelijk van aard lijkt: basisvoorzieningen worden, in bestuurlijk jargon, ‘afgeschaald’. Want er is geen personeel voor. Minder treinen, vier dagen les op veel basisscholen, wachtlijsten voor operaties en om de haverklap ‘patiëntenstops’ bij huisartspraktijken en op spoedeisende hulpen.

De oorzaken zijn bekend: vergrijzing van het personeel, griep- en coronabesmettingen, en achterblijvende lonen in sommige sectoren. In de krappe arbeidsmarkt kunnen veel mensen kiezen waar en hoeveel ze werken.

In commerciële sectoren, zoals Schiphol, de horeca en de bouw, is de haperende dienstverlening vervelend voor klanten. Maar bij (semi-) publieke voorzieningen zijn de gevolgen ernstiger: patiënten worden niet op tijd geholpen waardoor hun klachten soms echt verergeren, kinderen krijgen minder les op school en reizigers kunnen hun afspraken niet nakomen. Alleen al de student, van wie 60 procent thuis woont door gebrek aan kamers, is zeer aangewezen op het openbaar vervoer.

Misschien moet de burger maar wennen aan minder goeie dienstverlening. Dat hij niet vier keer per uur een intercity kan nemen maar slechts twee keer per uur. En dat die dan heel vol zit. Of dat hij buiten de spits moet reizen, tegen een lager tarief, zoals NS-directielid Tjalling Smit vorige week vertelde tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Maar dan moet de reiziger wel later op de dag zijn werkdag kunnen beginnen. Dat kinderen, bij gebrek aan een juf, níet op vrijdag naar school gaan maar langer op de andere vier dagen. Want het wettelijk minimum aantal lesuren per jaar zal blijven.

In de ouderenzorg – de bulk van de zorg is voor ouderen – zal familie meer moeten bijspringen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Steeds vaker vragen verpleeghuizen of familie wil komen helpen met douchen en eten geven. Mantelzorg zal op termijn de norm worden in plaats van de uitzondering.

Onderwijl probeert de NS juist meer mensen uit de auto en in de trein te krijgen. Om het milieu te ontlasten. Maar sinds maart dit jaar nemen de files op de weg weer toe, volgens de ANWB.

Voorlopig zal de burger grote flexibiliteit, creativiteit en geduld moeten opbrengen. Tot mensen weer kiezen voor werk in de (semi-) publieke sector of de vergrijzing voorbij is. En alle werkgevers zullen zich moeten bezinnen op de arbeidsvoorwaarden: passen die nog bij deze arbeidsmarkt?