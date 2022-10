Correspondenten over Xi Jinpings weg naar de top

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Geniet jij ook altijd zo van de NRC Vandaag-afleveringen met China-correspondent Garrie van Pinxteren? In de aflevering van vorige week vrijdag, De verstikkende controledrang van Xi Jinping, vertelt ze hoe ze onderweg naar het geboortedorp van de Chinese leider door geheime diensten achtervolgd werd.

Je kunt haar stem ook horen in een aantal afleveringen van de nieuwe podcast Het China van Xi, waarin presentator Elisabeth Steinz met China-correspondenten over Xi’s weg naar de top en zijn invloed in China en de wereld spreekt. Het zijn niet altijd de meest meeslepende vertellingen, maar de afleveringen zitten boordevol met informatie.

Het China van Xi, vijf afleveringen van een half uur, NPO Radio 1/NOS.