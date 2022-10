Conservatieven benoemen Rishi Sunak tot nieuwe Britse premier

Rishi Sunak is maandag tot nieuwe leider gekozen van de Conservatieve Partij en is daarmee ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Zijn tegenstander Penny Mordaunt kreeg niet genoeg voorkeurstemmen van de fractiegenoten en trok zich op het laatste moment terug. Sunak, die volgens Britse media door meer dan tweehonderd Conservatieve Lagerhuisleden zou worden gesteund, is daarmee automatisch de nieuwe leider van de partij. Hij stond de afgelopen dagen al als winnaar in de peilingen.

De 42-jarige Sunak, ex-minister van Financiën onder Boris Johnson, is de derde premier van het VK in twee maanden en de eerste Britse leider met een Indiase achtergrond. Hij volgt de vorige week teruggetreden Liz Truss op, die als opvolger van Johnson maar 44 dagen premier was. „Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we hebben te maken met een diepe economische crisis”, zei Sunak eerder in een verklaring waarin hij zijn kandidatuur uitsprak om de Conservatieven te leiden en daarmee premier te worden. Sunak was afgelopen september nog de laatst overgebleven concurrentie van Truss.

Afgelopen weekend was het de vraag of Johnson zich zou proberen te kandideren, maar de oud-premier trok zich zondagavond weer terug. Naar eigen zeggen had hij wel de benodigde honderd steunbetuigingen van Lagerhuisleden, maar bedacht hij zich: „Je kunt niet effectief besturen als je geen verenigde partij hebt”, zei hij. Lagerhuisleden vreesden voor een stemming met Johnson omdat hij nog steeds populair is onder de leden. Het parlementair onderzoek naar Johnson loopt nog steeds, vanwege zijn borrels tijdens de coronalockdowns in het VK.