Cholera en risico op voedselcrisis na hevige overstromingen Nigeria

Meer dan 2,5 miljoen Nigerianen, voornamelijk kinderen, hebben humanitaire hulp nodig nadat bijna alle staten van het West-Afrikaanse land vorige week deels onder water kwamen te staan. De hevige overstromingen hebben aan meer dan zeshonderd mensen het leven gekost, onder meer vanwege verdrinking en ingestorte huizen.

Het aantal gevallen van door water overgedragen ziektes, luchtweginfecties, huidziekten en diarree neemt al toe, meldt UNICEF. Alleen al in de noordoostelijke staten Born, Adamawa en Yobe werden bijna 7.500 gevallen van cholera gemeld; zeker 319 mensen zijn er aan de ziekte overleden. Gewassen kunnen als gevolg van de watersnood niet worden geoogst, waardoor een voedselcrisis dreigt.

Ongeveer 1,3 miljoen Nigerianen zijn ontheemd. De overheid probeert burgers op te vangen in vluchtelingenkampen. Ook scholen worden gebruikt als opvanglocaties. „Ziekenhuizen zijn moeilijk te bereiken”, zegt Geoffrey Njoku van UNICEF Nigeria. „Onze organisatie gaat met mobiele teams de kampen in en verschaft medische hulp.”

Ongebruikelijk zware regenval

De overstromingen zijn het gevolg van zware regenval, die naar verwachting tot midden november aanhoudt. Dat is niet gebruikelijk. „Zeker in het noorden is normaal gesproken geen regen meer in oktober”, zegt Njoku. De overstromingen zijn volgens velen verergerd doordat buurland Kameroen onlangs de Lagdo-dam heeft opengezet om de druk te verminderen en overtollig water af te voeren. De Nigeriaanse overheid ontkent dat dit een rol speelde in de wateroverlast.

Een man duwt een kar langs een ondergelopen weg in het Nigeriaanse Yenagoa. Foto Tife Owolabi / Reuters

Lagos, de kleinste maar dichtstbevolkte staat van Nigeria, is nog niet getroffen. Wel waarschuwt de deelstaatregering ook daar al sinds september voor overstromingsgevaar. Volgens de Children Climate Risk Index (CCRI) loopt Nigeria een „extreem hoog risico” op de gevolgen van klimaatverandering. Hiermee staat het op de tweede plaats van 163 landen. De kinderen worden geconfronteerd met een „dodelijke combinatie” van meerdere klimaatrampen en ontoereikende essentiële voorzieningen, zoals schoon water, gezondheidszorg en onderwijs. De waterramp komt bovenop bestaande problemen in het land, zoals inflatie, armoede en geweld van gewapende groeperingen.

Verwaarloosde dammen

De Nigeriaanse infrastructuur is niet bestand tegen zulke hevige regenval. Veel dammen in het zuidwesten die overstromingen moeten voorkomen, zijn verwaarloosd, schrijft Olayinka Olatokunbo Ogunkoya op de nieuwswebsite The Conversation, een samenwerkingsverband tussen academici en journalisten. Ook moeten onvoltooide dammen dringend worden voltooid, adviseert de hoogleraar geomorfologie aan de Nigeriaanse Obafemi Awolowo universiteit. „De bouw van dammen uit 1980 is nu nog steeds niet afgerond”, schrijft hij. Hierbij is een grote uitdaging het fluctuerende beleid van de wisselende regeringen met als gevolg abrupt gestopte projecten, zoals dammen, maar ook watervoorzieningen, irrigatie en wegen.

Dit jaar zijn vijf miljoen mensen in negentien West- en Centraal-Afrikaanse landen getroffen door bovengemiddelde regenval en verwoestende overstromingen, blijkt uit een nieuw rapport van het Wereldvoedselprogramma van de VN.

Ook in Tsjaad wordt een gebied van een miljoen inwoners geteisterd door overstromingen. Het land riep vorige week de noodtoestand uit. „Deze catastrofe als gevolg van klimaatverandering is een van de ergste die de regio in jaren heeft gekend”, zei interim-leider Mahamat Idriss Deby Itno.