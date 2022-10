Biologische landbouw Nederland groeit, maar loopt achter op rest van Europa

Sinds 2015 zijn er in Nederland 585 biologische landbouwbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag publiceerde. Er sprake van een toename, maar in vergelijking met andere Europese landen is het aandeel biologische landbouwgrond een stuk kleiner. In 2020 werd in Nederland 3,9 procent van alle landbouwgrond gebruikt voor biologische landbouw. Vergeleken met de koploper van Europa - Oostenrijk - is dat weinig: daar is ruim een kwart van alle landbouwgrond bestemd voor biologisch gebruik.

Qua totale landbouwproductie is Nederland juist een van de Europese koplopers, blijkt uit cijfers van Eurostat. Waarom de biologische landbouw zo achter blijft, wordt niet duidelijk uit de cijfers van het CBS. Eerder zei Bionext, de brancheorganisatie voor biologische boeren, tegen NRC dat een gebrek aan perspectief voor boeren een rol zou kunnen spelen. Onder meer door de stikstokcrisis zouden ze het riskant vinden om over te stappen naar een duurder biologisch productiesysteem.

De CBS-cijfers komen nog geen maand na een rapport van Johan Remkes over de stikstofcrisis. Daarin adviseerde hij om binnen een jaar 500 tot 600 bedrijven die in de buurt van kwetsbare natuurgebieden liggen te sluiten. Het gaat vooral om grote veehouderijen, die veel stikstof uitstoten. Biologische landbouw zou wel „heel beperkt” plaats kunnen vinden in de omgeving van Natura 2000-gebieden, denkt Remkes.

Bij biologische landbouw gebruiken boeren geen kunstmest, en bestaan er strengere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de leefomstandigheden van dieren. Een boer die producten als biologisch wil bestempelen, moet eerst gecertificeerd worden.