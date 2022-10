Beelden om gaten in het geheugen te vullen

Indische roots

Daarnaast zijn in Tali Pusat ook collages te zien, die Van Mosselaar samen met haar moeder maakte: „Zij verbeelden het confabuleren van mijn moeder. Het hele verhaal is er niet meer in haar hoofd en wordt aangevuld met fantasie. Ze kon op een gegeven moment geen woorden meer vinden voor wat ze dacht of voelde, maar wonderbaarlijk genoeg wist ze via beelden – we bladerden door tijdschriften en scheurden daar plaatjes uit – soms heel helder te communiceren.” Dan wees ze naar een foto van wolken en zei: dit is de mist in mijn hoofd, en die trekt maar niet weg. Een plaatje van rotsen: zo puntig en scherp dat ze pijn doen in mijn hersens. Een vogel: die pikt alles leeg daarboven.

Met Tali Pusat maakte Van Mosselaar niet alleen een portret van haar moeder en wat dementie met haar deed (haar moeder overleed in 2021, ze werd 84), het was ook een onderzoek naar haar eigen Indische roots. „Mijn moeder praatte nauwelijks over haar afkomst. Ze vond: ik ben nu in Nederland en ik ga er hier het beste van maken. Het heeft geen zin terug te kijken. Maar door die reizen naar Indonesië [ze ging meerdere keren, ook zonder haar moeder] merkte ik hoezeer ik me aangetrokken voel tot de cultuur daar. En dat ik me soms meer ‘Indisch’ gedraag dan ik eigenlijk zelf doorhad – denk aan het befaamde ‘Indisch Zwijgen’. Ik ben veel meer geïnteresseerd geraakt in mijn afkomst. Daar ga ik in mijn volgende fotoproject mee aan de slag.”