Beatrice von Bormann wordt de nieuwe directeur van Museum de Fundatie

Beatrice von Bormann wordt per 1 januari de nieuwe directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. De Nederlandse kunsthistorica is nu nog conservator bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Dat heeft het museum maandag met een persbericht bekendgemaakt.

Bormann volgt interim-directeur Rob Zuidema op, die directeur Ralph Keuning tijdelijk verving. Keuning stapte in juni op nadat onderzoekers hadden vastgesteld dat de veiligheid op de werkvloer in het geding was gekomen door zijn manier van leidinggeven.

Ze begint aan een „spannende taak”, zegt Von Bormann in een telefoongesprek. „Er valt veel te herstellen. In de organisatie zit oud zeer. Door veel gesprekken te voeren hoop ik voor rust te zorgen.” Eerste gesprekken met vertegenwoordigers van de vijftig personeelsleden stemmen haar optimistisch: „Iedereen heeft zin in een nieuwe start.” Over haar manier van leidinggeven zegt Von Bormann: „Ik wil als team programmeren, en niet in mijn eentje. We moeten gezamenlijk naar een nieuwe toekomst.”

Von Bormann (53) was vanaf 2014 Hoofd Collecties en conservator bij het Museum der Moderne in Salzburg. In 2017 stapte ze over naar het Stedelijk. Als conservator voor de periode 1860-1960 was ze in Amsterdam betrokken bij een tentoonstelling over de Oostenrijkse kunstenaar Maria Lassnig, de expositie Kirchner en Nolde: Expressionisme. Kolonialisme en diverse collectie-opstellingen.

Ralph Keuning blijft vooralsnog als extern adviseur aan De Fundatie verbonden, zegt Von Bormann. „Hij is niet bij de programmering en het personeelsbeleid betrokken. Het welzijn van het personeel staat voorop.” De voormalig directeur zal zich vooral bezighouden met de Rode Loods in Zwolle, naast de hoofdvestiging in Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Wijhe de toekomstige derde locatie van het museum. Von Bormann: „Door zijn grote kennis van, en ervaring bij het museum is Keuning voor mij ook een belangrijke gesprekspartner.”

De Fundatie, dat onder Keunings leiding met publieksvriendelijke tentoonstellingen in vijftien jaar tijd groeide naar zo’n 250.000 bezoekers per jaar, beschikt volgens Von Bormann over een „kleine maar mooie collectie met veel mogelijkheden voor tentoonstellingen”. Maar voor noodzakelijke nieuwe perspectieven, zegt de toekomstig directeur, zullen bruiklenen nodig zijn. „De collectie bestaat namelijk voor 90 procent uit kunst van mannelijke witte kunstenaars.”

Tot medio volgend jaar ligt de programmering van De Fundatie vast. Daarna wil Von Bormann gaan „bijsturen”. Concrete tentoonstellingsideeën wil ze niet noemen, „Daarvoor is het nog te vroeg.” Wel belooft ze méér kunst uit Midden- en Oost-Europa, méér niet-Europese kunst en méér vrouwelijke kunstenaars.