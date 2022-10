Arbeidsuitbuiting: ‘Iedereen ziet het, maar we accepteren het. De economie staat op één’

Nieuws in het kort: In Nederland is een gebrek aan urgentie om de erbarmelijke omstandigheden waarin arbeidsmigranten wonen en werken aan te pakken. Dat stellen de Algemene Rekenkamer en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in NRC.

De Rekenkamer deed vorig jaar al aanbevelingen voor verbetering van het werk van de Arbeidsinspectie Daar is weinig mee gedaan, zegt de Rekenkamer nu.

Conny Rijken, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, zegt dat arbeidsmigranten stelselmatig worden achtergesteld en gediscrimineerd. Ze vindt dat de ‘doorgeschoten flexibilisering’ moet worden aangepakt.

‘Of er komt nu iemand van het restaurant, heel snel, of we gaan naar binnen.” Het geduld van een teamlid van het Peelland Interventieteam is op. Hij hangt al zo’n twintig minuten aan de lijn met de eigenaar van een restaurant in het Noord-Brabantse Helmond. Een huis, waar vermoedelijk arbeidskrachten van het restaurant zijn ondergebracht, is onderwerp van de controle van de gemeente, in samenwerking met politie. Er komt niemand opdagen om de controleurs binnen te laten.

Dus gaan de mannen – een programmaleider, twee toezichthouders, een wijkagent en een brandweerman – naar binnen. Het stinkt er. Er liggen papieren zakdoekjes met bloed op de grond. In de tuin groeit het onkruid zo’n twee meter hoog, daartussen liggen rottende etensresten in halfopen vuilniszakken. Op de vreemdste plekken hangen elektriciteitskabels uit het plafond.

Het huis telt drie verdiepingen, is 150 vierkante meter en heeft een WOZ-waarde van iets meer dan drie ton. Te zien aan de matrasjes en bedden lijken er dertien mensen te wonen, van wie zes in de krappe woonkamer met open keuken. Aan een droogrek hangen werkpolootjes van het restaurant. „Ik vraag me af of dit nog wel verantwoord is”, zegt Peter Knoops, programmaleider Ondermijning Peelland en De Kempen, waar het interventieteam onder valt. Hij fluistert, omdat het huis vol hangt met camera’s en de eigenaren mogelijk meeluisteren. „Hier wonen veel meer mensen dan er zouden mogen wonen. Dit soort situaties komen we helaas vaker tegen.”

En daar gebeurt te weinig tegen, stellen de Algemene Rekenkamer en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel tegenover NRC. Ze zien een gebrek aan urgentie om de erbarmelijke omstandigheden waarin arbeidsmigranten wonen en werken, aan te pakken.

Vorig jaar september presenteerde de Rekenkamer het rapport Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen. De conclusie: daders komen weg met arbeidsuitbuiting.

Eind 2018 kwam het kabinet met een speciaal programma tegen mensenhandel. Maar dat leidde niet tot een substantiële toename van het aantal vervolgingen en boetes, concludeerde de Rekenkamer.

Sindsdien is er weinig veranderd, stelt collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer. „Om arbeidsuitbuiting strafrechtelijk beter aan te kunnen pakken, is een wetswijziging nodig. Dat duurt lang, al heeft de minister van Justitie en Veiligheid dit najaar aangekondigd een wetsvoorstel in consultatie te brengen.”

Maar, zegt Irrgang, het rapport bevat ook suggesties over hoe de Arbeidsinspectie met de huidige regelgeving effectiever kan optreden. Daarmee is te weinig gebeurd. „De Inspectie heeft er enorm veel extra middelen bij gekregen. Maar we hebben nog geen doortastende aanpak gezien. Er worden te weinig boetes opgelegd, bedrijven worden amper stilgelegd. Daders gaan nog steeds vrijuit.”

Wel stuurde de Arbeidsinspectie deze zomer een eerste Monitor Arbeidsuitbuiting naar de Tweede Kamer, waarin onder meer een beeld werd gegeven van de omvang van het probleem. Irrgang noemt dat „een goede stap.”

Bedden in de opslagplaats

Volgens Conny Rijken, sinds september de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, moet de Arbeidsinspectie meer boetes uitdelen en meer daders strafrechtelijk aanpakken. „Nu is de pakkans gewoon te laag. Foute werkgevers en uitzendbureaus kunnen hun gang blijven gaan.”

De Arbeidsinspectie zegt in een reactie dat het aantal boetes sinds 2020 stijgt: in 2018 werden door inspecteurs 30 boetes opgelegd vanwege overtredingen van de arbeidswet, in 2020 38. De score stond eind oktober 2021 op 34. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. De Inspectie zegt alle meldingen en aangiftes van arbeidsuitbuiting zorgvuldig te onderzoeken. Naar aanleiding van aanbevelingen van de Rekenkamer wordt er gewerkt aan verbeteringen van de werkwijze. Wel stelt de Inspectie dat het „een illusie” is dat met handhaving gerepareerd kan worden wat op de arbeidsmarkt gebeurt.

De Arbeidsinspectie pleitte er eerder voor de maatschappelijke kosten van arbeidsmigranten niet af te wentelen op de maatschappij, maar die kosten deels bij bedrijven neer te leggen. Zo zou het aantrekken van buitenlandse, kwetsbare werkers kunnen worden beperkt.

Ook in Helmond ziet het interventieteam dat werkgevers die de fout in zijn gegaan, doorgaan met hun praktijken. Hetzelfde restaurant is ongeveer een jaar geleden ook gecontroleerd. Destijds sliepen werknemers in een ruimte boven het restaurant. Foto’s tonen de slaapplekken die in de opslagplaats van het restaurant lijken te zijn gepropt: een bed tegen een aanrecht en een matrasje, achter dozen van een Aziatische groothandel. De gemeente heeft toen gezegd dat de werknemers daar per direct weg moesten, vertelt programmaleiderPeter Knoops.

„We doen hier wat we kunnen”, zegt Knoops. Maar, zo schetst hij, de gemeente is verantwoordelijk voor een klein deel van het probleem: de huisvesting. De brandweer gaat over de brandveiligheid, de rol van de werkgever valt onder de Arbeidsinspectie, die ook strafbare feiten kan onderzoeken. Zo is iedere instantie verantwoordelijk voor een deel van de bestrijding van uitbuiting. „Dat zorgt soms voor frustratie.”

‘Mentaliteitsverandering nodig’

Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel Rijken is een mentaliteitsverandering nodig. „Arbeidsmigranten worden niet als gelijken behandeld in ons land. Ze worden door heel veel Nederlanders stelselmatig achtergesteld en gediscrimineerd.”

„We hanteren andere normen voor arbeidsmigranten dan voor Nederlanders”, zegt Rijken. „We profiteren als Nederlanders van deze groep en vinden het normaal dat onze economie rust op hun schouders.” Economische belangen zijn belangrijker dan arbeidsuitbuiting, zegt ze. „De economie staat op één. Dat is een bewuste keuze.” De verantwoordelijkheid stopt niet bij de politiek, vindt ze. „Er zijn meer dan 500.000 arbeidsmigranten in Nederland. Iedereen weet dat ze worden achtergesteld. Maar we accepteren het.”

Als je ziet hoe werkgevers omgaan met arbeidsmigranten, dan leidt dat tot schaamte, vindt Irrgang van de Algemene Rekenkamer. „Maar ik zie die verontwaardiging te weinig terug in nieuw beleid. Dat moet veranderen.”

Wat is het eerlijke verhaal volgens Conny Rijken? Genoegen nemen met minder winst. „Er worden nu bakken met geld verdiend aan constructies met arbeidsmigranten en een flexibele arbeidsmarkt. De politiek moet lef tonen en opkomen voor fatsoenlijke arbeidsrechten. Dat kost geld. Maar nu verdienen we dat geld over de rug van een grote groep mensen.”

Ook burgemeesters zien regelmatig dat werkgevers keihard werknemers nodig hebben, maar dat goede huisvesting niet beschikbaar is. Zo ook burgemeester Lies Spruit van de Zuid-Hollandse gemeente Lisse. In het televisieprogramma Pointer van zondag constateert ze dat de Nederlandse economie „in sommige situaties” is gebaseerd op uitbuiting. Ze noemt dat „schrijnend”. Spruit zegt in het gesprek met Pointer, dat gedeeld werd met NRC, dat de economie zo werkt dat als er behoefte is aan werknemers, arbeidsmigranten worden ingeschakeld. Zelfs als er geen fatsoenlijke huisvesting beschikbaar is.

‘No problem’

In het Helmondse huis zijn daar de gevolgen van te zien. Kamers vol bedden, dicht op elkaar, elke ruimte wordt optimaal benut voor huisvesting. In een van de kamers wordt een Chinees rijbewijs gevonden. Maar nog steeds is er niemand komen opdagen. Peter Knoops loopt naar het restaurant, dat om de hoek zit. Er zijn twee klanten, mannen met koksmutsjes op en schorten om zijn eten aan het bereiden. De telefoon rinkelt, de bestellingen druppelen binnen. Knoops loopt met een Hongaarse medewerker en de manager terug naar het huis.

„Dit geval is juridisch lastig”, zegt hij. „Is hier sprake van uitbuiting of niet?” Duidelijk is dat er veel meer mensen wonen dan toegestaan, omdat er volgens het bestemmingsplan een gezin mag wonen en niet een groep van dertien mensen. Maar, zegt Knoops, daar staat geen zware sanctie op: de eigenaar krijgt dan de kans om een vergunning aan te vragen, of te voldoen aan de regels. Tot die tijd mag de oude situatie blijven bestaan, mits er geen gevaarlijke situatie ontstaat. „Arbeidsmigranten zo huisvesten, is een aantrekkelijke business, mede omdat er geen harde sancties zijn”, zegt Knoops.

In het huis blijkt de Hongaarse restaurantmedewerker geen Engels te spreken, zijn Duits is matig. Op zolder, waar hij op een klein eenpersoonsbedje slaapt, gaat het gesprek verder. Er wordt een tolk gebeld, die op de luidspreker de vragen en opmerkingen van Knoops vertaalt. Dat ze hier zijn om hem te helpen. Hoeveel hij verdient („1.500 euro per maand”), of hij een loonstrook heeft („Nooit gehad”), of hij tevreden is („Ja, anders zou ik weglopen”). „No problem”, zegt de Hongaarse werknemer steeds.

Zo’n houding is vaak het probleem met dit soort controles, zegt Knoops nadat hij tegen de werknemer heeft gezegd dat hij weer naar zijn werk mag. Is iemand tevreden, of is iemand bang? „Daar kom je niet gemakkelijk achter.”

De manager van het restaurant heeft te horen gekregen dat het huis niet aan de normen voor brandveiligheid voldoet. Hij wordt naar een winkel gestuurd, en komt terug met een plastic tas vol rookmelders, die hij moet ophangen. De observaties worden doorgegeven aan de Arbeidsinspectie. Voor sluiting van het pand of andere maatregelen ontbreken harde aanwijzingen voor uitbuiting.

Het zijn situaties als die in Helmond waardoor Conny Rijken zegt: er moet iets veranderen. Naast een effectievere Arbeidsinspectie moeten er keuzes worden gemaakt die bij werkgevers wellicht minder populair zullen zijn: minder nulurencontracten, fatsoenlijke huisvesting. „De belangen van arbeidsmigranten staan bij politieke partijen vaak niet voorop. Maar het komt voor mij aan op een principiële vraag: in wat voor samenleving wil je wonen?”

