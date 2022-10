Aluminiumfabriek Aldel vraagt uitstel van betaling aan

Aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl staat op de rand van een faillissement. Het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank, melden onder andere RTV Noord en NOS maandag. De gestegen energieprijzen zijn de belangrijkste reden voor de financiële problemen bij de aluminiumsmelterij, waar de productie begin september al werd stilgelegd.

De afgelopen weken heeft Aldel tevergeefs geprobeerd externe investeerders te vinden om de kosten te kunnen dekken, meldt de NOS. Ook schreef de directie samen met chemiebedrijf ESD-SIC uit het Groningse Farmsum een brandbrief aan het kabinet, waarin het vroeg om steun om de energiecrisis te kunnen overleven. Beide bedrijven gebruiken veel stroom in hun productieproces.

Momenteel zijn volgens RTV Noord nog zo’n twaalf mensen werkzaam bij het bedrijf. Nadat de productie in september werd stilgelegd, kregen 187 medewerkers hun ontslag. Masja Zwart van vakbond FNV zegt tegen de regionale omroep de aanvraag voor uitstel van betaling te hebben zien aankomen: „De lonen moeten betaald worden, terwijl er nog rekeningen openstaan.”

Volgens de NOS heeft de rechtbank in Groningen inmiddels uitstel van betaling verleend aan het bedrijf. Het is nu aan een curator om te kijken of er overnamekandidaten zijn. De directie van Aldel zou hopen dat een faillissement nog steeds kan worden afgewend. Financieel directeur Eric Wildschut was maandagavond niet bereikbaar voor een reactie.