Cricketer Bas de Leede over het WK: ‘We hoeven nu niet meer te vechten om te overleven’

Het nationale elftal van de Verenigde Arabische Emiraten had nog nooit een wedstrijd gewonnen op het wereldkampioenschap Twenty20, de korte spelvorm in het cricket. Deze statistiek bood afgelopen donderdag weinig hoop voor de Nederlandse spelers, die na een nederlaag tegen Sri Lanka kwalificatie voor de volgende ronde niet meer in eigen hand hadden. VAE moest winnen van Namibië, alleen dan zou Nederland doorgaan bij het WK in Australië. „Ik heb die dag alle emoties voor de rest van het jaar verspeeld”, zegt international Bas de Leede (22). „Het ging tot het eind toe up and down.” Maar VAE hield stand en bezorgde Nederland onverwacht een van de vier resterende tickets voor de ‘Super 12’ bij het WK, de finalefase waarvoor de acht beste cricketlanden automatisch waren geplaatst.

Na een „klein feestje” in speelstad Geelong stapte de Nederlandse selectie in het vliegtuig naar Tasmanië, waar deze maandag (6 uur Nederlandse tijd) Bangladesh de eerste tegenstander is. Het is een wedstrijd die Nederland zou kunnen winnen, zegt De Leede vanaf zijn hotelkamer in Hobart. „Wie komt er in een flow, daar gaat het om. We spelen vijf wedstrijden in twee weken. Hoe eerder we een goed niveau pakken, hoe hoger de lat komt te liggen.”

Laagst geklasseerd

Nederland is als nummer zeventien van de wereldranglijst de laagst geklasseerde deelnemer aan de Super 12. Maar bij T20, waarin elk team in twintig overs (slagbeurten van zes ballen) zo veel mogelijk runs moeten zien te scoren, is veel mogelijk. Zo is tweevoudig wereldkampioen West-Indië al naar huis. Het niveauverschil in de top twintig van de wereld is kleiner dan bij eendaagse wedstrijden van twee keer 50 overs, zegt De Leede. „Wij spelen ook met minder druk. We hoeven nu niet meer te vechten om te overleven, zoals in de eerste ronde.”

Het is, na 2014, de tweede keer in vijf deelnames dat Nederland bij T20 deel uitmaakt van de cricketelite. En dat nog geen twaalf maanden na het door de pandemie uitgestelde WK in de Emiraten en Oman, waar de Oranje-cricketers in de eerste ronde drie keer verloren. Het verschil tussen toen en nu zit ’m volgens De Leede in afgelopen zomer. Daarin speelde Nederland op eigen bodem tegen toplanden als West-Indië, Engeland en Pakistan. „Voor jonge gasten zoals ik was dat een prachtige ervaring. Het is voor ons nieuw om in de top mee te draaien. Als je individueel dan een goede prestatie neerzet tegen grote spelers, geeft dat veel vertrouwen.”

De prestaties van De Leede geven hem gelijk. Als allrounder is hij een belangrijke speler in de Nederlandse ploeg, iets wat ook de BBC niet ontging. In een voorbeschouwing op de Super 12 werd De Leede door de Britten een „standout player” genoemd. Met name vanwege zijn rol als bowler; De Leede was in drie wedstrijden goed voor zeven wickets, wat betekent dat hij zeven tegenstanders uitgooide. Aan slag behoorde hij met 58 runs ook tot de uitblinkers bij Nederland. De Leede is „vrij tevreden” met zijn spel. „Er zijn altijd puntjes van verbetering, zeker bij het batten. Hoe zal ik het zeggen? Ik heb honger naar meer.”

Bas de Leede Foto Martin Keep / AFP

Hij zegt vooral uit te kijken naar de wedstrijd tegen India, donderdag in Sydney. De Indiërs zijn niet alleen de nummer één van de wereldranglijst, het is in alles het grootste cricketland. De Leede: „Spelen tegen India is het mooiste wat een cricketer zich kan wensen. Dat gaat heel vet worden. We spelen in een stadion waar 60.000 toeschouwers in kunnen, dat zal redelijk gevuld zijn. Het is iets wat we voor het eerst en misschien wel voor het laatst gaan meemaken.”

De Leede tekende afgelopen zomer een contract tekende bij Mumbai Indians, of beter: bij een franchise het succesvolste T20-team van India. Met MI Emirates doet hij in januari mee aan de International League. „Het is een toernooi dat een week of vijf duurt. Verder ben ik vrij om te gaan waar ik wil. In de zomer zal ik vast weer gewoon bij mijn club [in Voorburg] spelen”, zegt De Leede, die nog geen fullprof is. Naast het cricket is hij tweedejaars student bedrijfskunde in Rotterdam. Twee dagen voor de eerste wedstrijd op het WK had hij nog tentamens. „Ik heb mijn studieboeken mee.”

Toekomst van het cricket

De studieperikelen van De Leede tonen eens te meer de status aan van cricket in Nederland. De sport die wereldwijd zo’n twee miljard fans heeft en waarin topspelers miljoenen verdienen, blijft hier een niche. Hoeveel sportliefhebbers zullen weten dat er in Australië een WK bezig is? „De aandacht blijft vrij beperkt. Ik hoop dat er op tv in Nederland nog highlights te zien zullen zijn”, zegt De Leede. Ook omdat T20 volgens hem de toekomst van het cricket is. „Het krijgt de meeste aandacht, het is de commerciële kant van onze sport. Daar gaan we als spelers ons geld mee verdienen.”

Hoewel Van Leede zegt nog net zo lief eendaagse wedstrijden te spelen, is hij ook gegrepen door de snellere variant. „Als batsman neem je meer risico omdat je sneller runs wil maken. Elke bal gebeurt er wat. Ook voor de bowlers, die moeten zich telkens aanpassen om de runs zo laag mogelijk te krijgen. De batsmen wisselen elkaar sneller af, waardoor je als bowler niet in een ritme komt.”

Als allrounder heeft De Leede bij T20 overigens wel een „lichte voorkeur” voor het batten. „Met bowlen heb je 24 ballen, bij een slechte beurt mag je nog steeds die volgende bal gooien. Bij het batten kan elke bal je laatste zijn.”

Na Bangladesh en India volgen bij het WK nog groepswedstrijden tegen Pakistan (30 oktober), Zimbabwe (2 november) en Zuid-Afrika (6 november). Dat het toernooi er voor Nederland dan zeer waarschijnlijk opzit, daar wil De Leede nog niet aan. Hij is in veel opzichten bescheiden, maar durft wel hardop te dromen van de halve finale – de lat mag hoog. „Als we ons in de rol van het kleine landje gooien, wordt het nooit wat. Een gevoel van gelijkwaardigheid geeft ons een grotere kans.”