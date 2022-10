Vermiste jongen (11) na amberalert ongedeerd teruggevonden

De 11-jarig jongen uit Den Haag waarvoor de politie zaterdag een amberalert verstuurde is weer terecht. Hij is „na een uitgebreide zoektocht” ongedeerd teruggevonden, heeft de politie Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag laten weten op Twitter. Het landelijke amberalert is ingetrokken.

De jongen werd vrijdagmiddag na school voor het laatst gezien. Hij verliet de school rond 15.00 uur, maar kwam nooit thuis aan. De politie zei zich „ernstig zorgen te maken” om zijn leven, waarna een amberalert werd verstuurd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog door de politie onderzocht.

Het amberalertsysteem is een waarschuwingssysteem waarmee landelijke of lokale opsporingsberichten worden verstuurd. De politie maakt zelden gebruik van het systeem, alleen als er gevreesd wordt voor het leven van het vermiste kind. Afgelopen week stuurde de politie een amberalert voor de 10-jarige Hebe Zwart uit Vught. Na een dagenlange zoektocht werden de lichamen van het meervoudig gehandicapte meisje en haar begeleidster Sanne (26) gevonden bij knooppunt Empel in Brabant. De auto, waar het tweetal in werd aangetroffen, lag op de kop in het water. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.