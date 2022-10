Tijs Goldschmidt wint Jan Wolkers Prijs met essaybundel Wolven op het ruiterpad

De prijs voor het beste natuurboek van Nederland gaat dit jaar naar Wolven op het ruiterpad van Tijs Goldschmidt. Dit werd zondagochtend live bekendgemaakt bij radioprogramma Vroege Vogels.

De tiende Jan Wolkers Prijs werd uitgereikt door Karina Wolkers, weduwe van de naamgever, in Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. Wolven op het ruiterpad is een essaybundel met zo’n twintig uiteenlopende onderwerpen, ‘over mensen en andere roedeldieren’. Gedragsbioloog Tijs Goldschmidt ontving een cheque van 5.000 euro en een ingelijste tekening van Siegfried Woldhek.

Juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen over de winnaar: „Erudiet en met gezag, een vlotte pen en een vleugje subtiele humor beschrijft Goldschmidt de natuur van nu – en niet in de laatste plaats de mens daarin. Alleen zo kan een essay over de Vinexwolf eindigen met de regels: ‘Als ik een wilde wolf was die argeloos de Nederlands-Duitse grens was gepasseerd, zou ik het wel weten. Snel boodschappen doen en wegwezen’.”

‘Meesterlijke stijl’

Volgens de jury, naast Geelen en Karina Wolkers bestaande uit Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds) en Daniel Gulpers (Vroege Vogels), schreef de winnaar „een boek waar de liefde en bezieling van elke pagina afdruipt. Een boek dat je meeneemt en betovert over de rijkdom die de natuur te bieden heeft.” Een boek bovendien, dat „alleen kan worden geschreven wanneer de maker beschikt over kennis, gezag en talent om dat uit te serveren. Een boek kortom dat uitblinkt door een meesterlijke stijl.”

De tekening die Goldschmidt ontving als onderdeel van de prijs.Siegfried Wolhek

De andere vier genomineerden die uit 140 inzendingen op de shortlist belandden waren Octavie Wolters met haar prentenboek Het lied van de spreeuw („een loflied op de natuur; op zo’n tedere en ontroerende wijze, dat ze de jury recht in het hart trof”); Margaretha van Andel met bomen-sprookjesboek Verhalen van de fladdertak („een langgerekte ode aan de boom, waarin fictie en werkelijkheid prettig door elkaar lopen”); Fernand Rochette met De vogel en de componist („wisten wij wel dat er een koekoek klinkt in de Eerste Symfonie van Mahler? Een ijsvogel in Maurice Ravels Histoires naturelles? Nee, natuurlijk - dove kwartels zijn we. Evenmin hadden we de nachtegaal gehoord bij Pink Floyd of de zanglijster bij The Kinks”); en tot slot Marga Coesèl met Jac. P. Thijsse; Nu ga ik er eens op uit („de prachtig geïllustreerde uitgave brengt je terug in de bekende sfeer van de Verkade-albums, en een vervlogen tijd waarin - ach, donderdag 13 februari 1896 - de leeuweriken nog volop zongen in het Vondelpark”).

Lees ook de recensie van Verhalen van de fladdertak, een van de genomineerden voor de Jan Wolkers Prijs dit jaar.

Eerdere winnaars van de Jan Wolkers Prijs zijn: Hans Mulder (De ontdekking van de natuur), Valerie Trouet (Wat bomen ons vertellen), Marente de Moor (Foon), Menno Schilthuizen (Darwin in de stad), Dik van der Meulen (De kinderen van de nacht), Albert Beintema (De grutto), Louis Schoonhoven e.a. (Niet zonder elkaar), Remco Daalder (De gierzwaluw) en Simon van der Geest (Spinder). De eerste Jan Wolkers Oeuvreprijs ging in 2017 naar Koos van Zomeren.