Sunak stelt zich officieel kandidaat als partijleider Conservatieven

Rishi Sunak heeft zich zondag officieel opgegeven als kandidaat om de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij te worden. Dat heeft de oud-minister van Financiën zondagmiddag op Twitter bekendgemaakt. Wie leider wordt van de Conservatieve Partij, zal ook automatisch premier worden van het Verenigd Koninkrijk.

In de tweet waarin hij zijn kandidatuur aankondigt, schrijft Sunak dat het Verenigd Koninkrijk een „geweldig land” is dat wordt „geconfronteerd met een diepe economische crisis.” Hij schrijft daarover dat hij „de economie kan repareren, de Conservatieve Partij kan verenigen en resultaten kan boeken voor het land”.

Inmiddels hebben 211 van de 357 conservatieve parlementsleden aan de Britse zender BBC hun voorkeur bekendgemaakt: 133 stemmen gaan naar Rishi Sunak, 55 stemmen naar oud-premier Boris Johnson en 23 stemmen naar Penny Mordaunt. Om op het stembiljet te komen moeten kandidaten door minstens 100 conservatieve parlementsleden worden gesteund. Kandidaten hebben tot maandagmiddag de tijd om zich kandidaat te stellen.

Donderdag maakte premier Liz Truss, na weken van politieke chaos, haar aftreden bekend. Truss was 45 dagen aan de macht en is daarmee de kortst zittende premier van het Verenigd Koninkrijk ooit. In haar strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij won ze in september met een kleine meerderheid van Sunak. Er gaan geruchten rond dat ook oud-premier Boris Johnson, die na meerdere schandalen af trad en werd opgevolgd door Truss, zich opnieuw kandidaat zal stellen voor het Britse premierschap. Johnson heeft dit nog niet bevestigd.

