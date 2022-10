Redbull-eigenaar Dietrich Mateschitz (78) overleden

De Oostenrijkse miljardair Dietrich Mateschitz, mede-eigenaar van energiedrankbedrijf Red Bull, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Red Bull zaterdagavond bekendgemaakt. Mateschitz stond bekend als de drijvende kracht achter het Red Bull Racing-team met daarin onder meer wereldkampioen Max Verstappen.

In 1984 richtte Mateschitz samen met zijn Thaise collega Chaleo Yoovidhya het bedrijf Red Bull op. Mateschitz bezat 49 procent van de aandelen in het bedrijf, de familie van zijn zakenpartner Yoovidhya beschikt over de overige 51 procent. Red Bull zit naast het Formule 1-team ook achter het team Alpha Tauri, voetbalclub RB Leipzig en Red Bull Salzburg.

Wereldkampioen Max Verstappen sprak van een zware dag door het overlijden van Mateschitz. „De hoeveelheid jong talent die hij in al die jaren heeft gesteund, en dat hij ook vanaf zo’n jonge leeftijd al in mij geloofde, was heel bijzonder.” Verstappen zegt zijn carrière aan Mateschitz te danken. „Zonder hem was ik hier niet geweest.”