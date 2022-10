PSV en AZ zien koploper Ajax verder uitlopen na nederlagen

PSV en AZ, de nummers twee en vier in de Eredivisie, hebben allebei hun wedstrijden op zondag verloren. Op bezoek bij FC Groningen verloor PSV met 4-2. Eerder op de dag was AZ met 2-1 ten onder gegaan tegen Excelsior in Rotterdam.

Hoewel PSV in de eerste helft sterker en dreigender was, ging FC Groningen met een 3-1 voorsprong de rust in. De Eindhovenaren kwamen in de tweede helft nog terug tot 3-2 en waren enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar in de slotfase was het de Groningse aanvoerder Joey Pelupessy die met de 4-2 voor de beslissing zorgde.

AZ ging eerder op zondag op bezoek bij Excelsior in Rotterdam met 2-1 onderuit. Al vroeg in de wedstrijd kwam Excelsior op voorsprong en voor rust werd de score verdubbeld. Vlak na rust kwam AZ via de Japanner Yukinari Sugawara op 2-1, wat ondanks verschillende kansen op de gelijkmaker ook de eindstand zou zijn.

Door de nederlagen van PSV en AZ en het verrassende gelijkspel van Feyenoord (1-1) een dag eerder tegen Fortuna is Ajax de grote winnaar van dit voetbalweekend. De Amsterdammers wonnen op zaterdag met 4-1 bij RKC Waalwijk en zetten hun drie naaste achtervolgers daardoor op een achterstand. Het verschil tussen Ajax en de nummers twee en drie PSV en Feyenoord bedraagt nu vier punten.