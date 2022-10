Politici veroordelen FVD-actie tegen journalist Hart van Nederland

Meerdere politici veroordelen in felle bewoording een actie van Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren tegen politiek verslaggever Merel Ek van Hart van Nederland. In een zondag gepubliceerd filmpje, getiteld Rioolratten ontmaskerd, zoekt Van Meijeren met lopende camera de confrontatie met de journaliste. Onder andere minister-president Mark Rutte (VVD) en GroenLinks-voorman Jesse Klaver spreken op Twitter van „een nieuw dieptepunt”, minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) noemt het „doelbewust intimiderend en ondermijnend. Puur vergif, dit”.

In het filmpje gaat Van Meijeren langs bij de werkkamer van de journaliste in het Kamergebouw. Hij wil verhaal halen over een vraag die Ek afgelopen week stelde over de interpretatie van het woord ‘liquideren’ door FVD. Als Ek de camera ziet, zegt ze niet op die manier in gesprek te willen gaan. Van Meijeren en zijn medewerker doen alsof de camera uitzetten en een kort gesprek volgt, terwijl het geluid alsnog wordt opgenomen.

Ek geeft in een reactie op Twitter toe in haar vraagstelling een uitleg aan de term ‘liquideren’ te hebben gegeven die niet bleek te kloppen. Ze benadrukt dat het punt dat ze wilde maken blijft staan: „woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd”. Over het filmpje van FVD stelt ze dat iedereen kritiek mag hebben op haar werk en ze bereid is om daarover in gesprek te gaan, maar „de manier waarop Van Meijeren dat deed, is niet oké”.

Premier Rutte schrijft in zijn reactie dat journalisten in een democratie „hun werk moeten kunnen doen zonder in diskrediet te worden gebracht”. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt bij persbureau ANP de actie van Van Meijeren „dieptriest”. Door de persoonlijke benadering van het Kamerlid is de impact volgens hem nog groter. „De actie is in alle opzichten alarmerend en kwalijk. Vooral omdat hij Kamerlid is én aankondigt dat dit een begin van een reeks is. Hij dreigt eigenlijk: ‘journalisten pas op’.”