Ministerie verwacht volgend jaar meer asielzoekers, blijkt uit interne stukken

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dat volgend jaar nog meer mensen in Nederland asiel zullen aanvragen dan dit jaar al het geval is. De opvang van asielzoekers en de afhandeling van hun asielaanvragen zal daardoor verder onder druk komen te staan. Dat staat in interne documenten, in handen van NRC.

Volgens de prognoses, die vorige maand zijn vastgesteld in het asieltopberaad, vragen in 2023 meer dan 50.000 mensen in Nederland asiel aan. Dat zijn er duizenden meer dan dit jaar. Er komen niet alleen meer mensen, de verwachting is ook dat ze vaker een verblijfsvergunning krijgen, omdat ze uit kansrijke landen komen, zoals Syrië, Afghanistan en Turkije.

Bij het asieltopberaad schuiven onder meer ambtenaren van het ministerie van Justitie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), immigratiedienst IND en de politie aan. De prognoses vormen de basis voor de financiering van organisaties die betrokken zijn bij asiel.

Als de prognoses werkelijkheid worden, moet het COA nog tienduizenden extra opvangplekken regelen. Nu vangt het COA 48.647 mensen op, maar dat lukt al een jaar niet meer volgens de eigen standaarden. Voor een deel van de asielzoekers, ruim een derde, is geen plek in asielzoekerscentra. Zij verblijven al maanden in gymzalen en evenementenhallen, op veldbedjes en met amper privacy. Volgens de prognoses moet het COA over twee maanden al 52.000 mensen opvangen. Over een jaar zijn dat er 63.000.

Het ministerie gaat in de documenten uit van het middenscenario. In het hoogste scenario moet het COA eind 2023 meer dan 77.000 mensen opvangen.

Dat het asielsysteem vastzit, werd afgelopen maanden het meest zichtbaar bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nachtenlang sliepen er honderden mensen voor de poort omdat er binnen geen plek meer was. Hoewel nu niemand meer buiten slaapt, zijn de problemen achter de hekken nog groot. Alleenstaande kinderen slapen al weken op de grond van de wachtkamers van het aanmeldcentrum, omdat er geen bedden meer voor hen zijn. In de opvang voor alleenstaande kinderen, verderop op het terrein, verblijven meer dan driehonderd kinderen, terwijl er eigenlijk plek voor 55 is. Op een oproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) om huizen voor de kinderen te regelen, reageerde deze maand slechts één gemeente. Ook aan het opvangen van andere asielzoekers werken veel gemeenten niet mee.

Druk op immmigratiedienst

Uit de interne documenten blijkt ook dat de IND niet genoeg capaciteit heeft om meer asielaanvragen te behandelen. Door bezuinigen en een personeelstekort wachten asielzoekers soms jaren voor ze te horen krijgen of ze mogen blijven. Asielzoekers kunnen daarvoor naar de rechter. Daardoor krijgt ook de rechtspraak het drukker, zo verwacht het ministerie, omdat asielzoekers en de immigratiedienst vaker tegenover elkaar in de rechtbank zullen staan. De Raad voor de rechtspraak vreest dat dit kan leiden tot verdrukking van andere zaken.

Oekraïense vluchtelingen spelen in de recente prognoses nog geen rol. Zij hebben een aparte, tijdelijke status gekregen en worden gescheiden opgevangen van asielzoekers uit andere landen. Onduidelijk is nog hoe het over een paar jaar verder moet. Het asieltopberaad houdt er rekening mee dat Oekraïners uiteindelijk ook in het reguliere asielsysteem terecht komen. Dat zou betekenen dat zeker 76.000 extra mensen asiel aanvragen en vervolgens een huis moeten krijgen.

Het ziet er volgens de prognose niet naar uit dat het aantal asielaanvragen komende jaren zal afnemen of stabiliseren. Ook internationale deskundigen, zo staat in de documenten, zijn somber over ontwikkelingen in de wereld die ervoor zorgen dat meer mensen in de toekomst op de vlucht slaan.