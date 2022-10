Literair agent: Rushdie kan één oog en hand niet meer gebruiken na steekpartij

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is het zicht aan één oog kwijt en kan zijn hand niet meer gebruiken als gevolg van de aanslag op hem. Dat heeft zijn literair agent Andrew Wylie zondag gezegd in een interview met de Spaanse krant El País. Rushdie werd op 12 augustus dit jaar bij een lezing in de Amerikaanse staat New York neergestoken en liep zware verwondingen op.

Of de 75-jarige Rushdie nog in het ziekenhuis ligt, wilde Wiley niet zeggen: „hij zal het overleven, dat is het belangrijkste”. De literair agent gaf wel meer details over de verwondingen die Rushdie opliep. Zo werd hij drie keer gestoken in zijn nek en achttien maal in zijn borst en torso. Doordat de zenuw in zijn arm ook beschadig raakte, functioneert zijn hand niet meer.

Rushdie is auteur van onder meer De Duivelsverzen. Vanwege dat boek ontvangt hij sinds al sinds de jaren ’80 doodsbedreigingen van islamitische extremisten, die de wijze waarop de profeet Mohammed wordt geportretteerd als blasfemisch zien. De toenmalige leider van Iran, ayatollah Khomeini, vaardigde destijds een fatwa uit tegen Rushdie, waarin werd opgeroepen hem te doden.

Verdachte

Hoewel de Iraanse regering zich later distantieerde van de fatwa, vinden sommige moslimextremisten nog steeds dat Rushdie de dood verdient. De 24-jarige Amerikaanse verdachte van de aanslag, Hadi Matar, gaf bij de New York Post aan geïnspireerd te zijn door de fatwa van Khomeini.

Volgens Wiley hadden Rushdie en hij het in het verleden over de mogelijkheid van een verrassingsaanval door een onbekend persoon op zijn leven gehad. „Daar kun je je niet tegen beschermen, want het komt volledig onverwachts”, aldus Wiley.