Klimaatactivisten besmeuren Monet-schilderij in Duitsland met aardappelpuree

Twee activisten van het Duitse klimaatcollectief Laatste Generatie hebben zondag een schilderij uit de serieLes Meules van de Franse schilder Claude Monet besmeurd met aardappelpuree. Op beelden is te zien hoe het duo zich vervolgens vastlijmt aan de muur. Volgens Duitse media zijn de activisten na hun actie gearresteerd.

Het schilderij hing in het Museum Barberini in het Duitse Potsdam. In 2019 leverde het kunstwerk 110,7 miljoen dollar op bij veilinghuis Sotheby’s, destijds het hoogste bedrag ooit betaald voor een Monet-schilderij. Het schilderij hing achter glas en is niet beschadigd geraakt door de actie, laat het museum weten.

Lees ook: Vastplakken aan kunst: een nieuwe trend

Eerder deze maand gooiden klimaatactivisten van de organisatie Just Stop Oil tomatensoep over het schilderij Zonnebloemen van Van Gogh in het National Gallery Museum in Londen. Ook zij lijmden zich na hun actie vast aan een museummuur. In december horen zij welke straf de rechtbank hen oplegt.