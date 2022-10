In de voortuin van Deventer willen de wijkbewoners het zelf regelen

Onder de herfstzon vallen de eerste bladeren van een grote populier aan de oever van de IJssel in Deventer. Honden lopen met hun baas door het naastgelegen Worpplantsoen. Aan de centrumkant van de rivier wacht een ouder echtpaar op het pontje, waarop je voor 1,10 euro de oversteek kan maken.

„Dit is onze voortuin”, zegt John Vos trots, terwijl hij over het water uitkijkt. Met ‘ons’ bedoelt Vos de bewoners van de aangrenzende wijk. Het gebied langs de oever, dat behalve het plantsoen ook bestaat uit landbouw- en natuurgrond, strandjes, een camping en hotel en de Bolwerksmolen, strekt zich uit over zo’n 180 hectare. In de volksmond heet het ook wel ‘De Worp’.

Vos noemt de bewoners „emotioneel eigenaar” van de oeverstrook. De betrokkenheid is groot, net als het aantal meningen over wat er allemaal beter kan. Dan gaat het bijvoorbeeld om overlast door zwerfafval en hangjongeren, een toenemend aantal evenementen in het park, en het groenbeheer. Om die reden willen de bewoners graag meer zeggenschap over het gebied. Niet alleen door te praten, maar ook door te doen.

Stichting Westelijke IJsseloever Deventer (WIJD), een club van actieve wijkbewoners, kijkt daarbij naar het uitdaagrecht – ook wel bekend als the right to challenge. Het recht komt overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk, waar het in 2011 werd ingevoerd. Burgers mogen hierbij het lokale bestuur ‘uitdagen’ als ze denken dat ze een taak beter of efficiënter kunnen uitvoeren. Ze krijgen dan geld of mogen besluiten hoe een gemeente beschikbaar geld inzet. Dit geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld provincies en waterschappen. Het kan schelen in de kosten, maar ook bewoners activeren om iets te doen in hun eigen leefomgeving.

Suppers

Als het aan het kabinet ligt, wordt het uitdaagrecht in de toekomst wettelijk vastgelegd. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) stuurde eind september een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat gemeenten, provincies en waterschappen verplicht een ‘participatieverordening’ in te voeren, waarin staat beschreven waar een burgerinitiatief aan moet voldoen.

Volgens het Kennisnetwerk voor participatie en uitdaagrecht experimenteren ongeveer 130 Nederlandse gemeenten met dergelijke burgerinitiatieven. Zo maken suppers in Gouda sinds 2018 de grachten schoon, nadat zij naar de gemeente waren gestapt uit onvrede over de troep in het water. In een park in Aalsmeer regelen bewoners zelf het groenonderhoud. En in Friesland mochten boeren, grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties sinds 2018 met geld van de provincie (79 miljoen euro) meer natuur ontwikkelen. Dat lukte.

Lees ook: Al dat participeren van burgers, hoe gaat dat?

In Deventer willen de leden van WIJD ook een grotere rol in groenonderhoud, maar zo ver is het nog niet. In gesprekken met de gemeente werden de verwachtingen van John Vos, bestuurder van WIJD, en zijn medebestuurders getemperd. Waar WIJD hoopte op verregaande participatie, bijvoorbeeld door het groenbeheer over te nemen of samen met de gemeente een plan te schrijven voor de verbetering van de verkeersveiligheid rond De Worp, hield de gemeente het bij een adviserende rol. Wel werd afgesproken dat bewoners in de toekomst wellicht alsnog het groenbeheer mogen overnemen.

„De gemeente heeft moeite met loslaten”, zegt Jan Barwegen. Hij is bij WIJD actief in de werkgroep groenbeheer. Samen met John Vos en WIJD-voorzitter Ewoud Nysingh loopt hij door het plantsoen. In het park – in 1699 aangelegd als Frans sterrenbos, maar na verwoesting in 1815 herplant in Engelse stijl – staan onder meer grote beuken en populieren.

Barwegen wijst naar het gras, waar in het voorjaar de weidegeelsterren uit de grond schieten: „In het verleden werden ze gewoon weggemaaid. Als buurtbewoners hebben we meer feeling met het park en zouden we als toezichthouder het groenbedrijf misschien beter kunnen aansturen.”

In Deventer heeft wethouder Marcel Elferink (Leefomgeving, Gemeentebelang) het uitdaagrecht in zijn portefeuille. Hij is enthousiast over nieuwe vormen van burgerparticipatie. De terughoudendheid bij bijvoorbeeld het laten beheren van een gebied door bewoners is volgens hem goed te verklaren. De taken moeten voor „langere tijd” overgenomen worden en er moet ook meteen gehandeld worden als een tak loshangt: „De gemeente blijft immers verantwoordelijk als het misgaat.”

Bovendien, zegt Elferink, kijkt een gemeente ook naar het algemeen belang: „Dat schuurt soms met bewonersinitiatieven.” Als voorbeeld noemt hij de uitbreiding van een parkeerplaats op De Worp: „We willen de auto uit de binnenstad weren, waarbij het parkeerterrein aan de overkant van de IJssel een goed alternatief is.” In de aangrenzende wijk is niet iedereen het met de uitbreiding eens: „Dat zorgt voor een spanningsveld.”

Langzame weg

Volgens Thijs Harmsen van het Kennisnetwerk participatie en uitdaagrecht zijn er genoeg mogelijkheden om als gemeente invloed te houden. „Zowel het college als de gemeenteraad kunnen de voorwaarden stellen waarbinnen een project plaats kan vinden.” Wel snapt Harmsen de voorzichtigheid van gemeenten om in zee te gaan met bewoners. Meestal is het een „langzame en geleidelijke weg” naar meer participatie. Dat ligt volgens hem aan het lokaal bestuur, dat vertrouwen moet krijgen in die onbekende club die zich heeft gemeld.

Maar ook de bewoners, zegt hij, weten in het begin nog niet goed wat hun rol zou moeten zijn, en of zij die aankunnen. Volgens Harmsen is de situatie in Deventer „een goed voorbeeld van een groeimodel. Begin klein en bewijs je maar.”

In het plantsoen zegt WIJD-voorzitter Nysingh, terwijl zijn hond voor hem uit sjokt, begrip te hebben voor de opstelling van de gemeente. „Het contact is uitstekend, er is veel overleg.” Ook Vos is optimistisch. Uiteindelijk, zegt hij, gaat het om verbinding in De Worp, tussen de bewoners onderling en de gemeente. En die is er sinds de komst van WIJD zeker op vooruitgegaan.

Lees ook: Gemeenten: alle hoop op participerende burger