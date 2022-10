Huizenprijzen in september licht gedaald

De woningmarkt koelt af na jaren van aanhoudende prijsstijgingen. Uit gegevens van het CBS en het Kadaster blijkt dat huizenkopers in september gemiddeld 0,7 procent minder betaalden voor een bestaande koopwoning dan in de maand ervoor.

In vergelijking met een jaar geleden waren koopwoningen nog wel 9,4 procent duurder, maar het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijgingen zijn afgevlakt. In augustus bedroeg de stijging op jaarbasis 11,9 procent en aan het begin van het jaar zelfs meer dan 20 procent.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien was er sprake van een stijgende trend, maar die lijkt nu omgebogen. CBS-econoom Frank Notten laat aan persbureau ANP weten dat de tijd van prijsstijgingen nu „echt wel verleden tijd” is.

Makelaarsvereniging NVM meldde eerder deze maand dat de huizenprijzen in het derde kwartaal met maar liefst 5,8 procent waren gedaald ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

De NVM-cijfers zijn gebaseerd op het moment dat het koopcontract wordt getekend, terwijl het CBS de huizenverkopen pas registreert op het moment dat notarissen die enkele weken of maanden later laten inschrijven bij het Kadaster. De cijfers van de NVM zijn onvollediger omdat daarin niet alle huizenverkopen zijn meegenomen, maar de makelaarsvereniging kan trends wel sneller signaleren.

Het Kadaster registreerde in september 17.631 woningtransacties, een stijging van 0,3 procent ten opzichte van vorig jaar.