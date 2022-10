Hulpverlener Abdulwasea Mohammed: ‘Honger zal in Jemen snel verder om zich heen grijpen’

Veel Jemenitische vrouwen zijn al blij als ze hun gezinnen brood kunnen voorzetten, maar zelfs dat lukt hun steeds minder. De voedselprijzen in Jemen zijn op jaarbasis met zo’n 60 procent gestegen en ook brood is zo duur geworden dat veel Jemenieten het zich niet of slechts in kleine hoeveelheden kunnen veroorloven.

„De sociaaleconomische situatie is het laatste jaar alleen maar verder verslechterd door hogere voedsel- en brandstofprijzen”, zegt Abdulwasea Mohammed, een Jemenitische medewerker van hulporganisatie Oxfam Novib. Hij is op bezoek in Nederland en enkele andere Europese landen om aandacht te vragen voor de aanhoudende noodsituatie in zijn land. „Elke maand kunnen mensen zich minder veroorloven.”

Volgens gegevens van de Verenigde Naties hebben zo’n 23,4 miljoen Jemenieten, bijna driekwart van de bevolking, humanitaire hulp nodig. Die hulppakketten worden overigens ook steeds dunner want de VN beschikken nog maar over 47 procent van de fondsen die ze dit jaar zeggen nodig te hebben voor een adequate hulpverlening. Door de stijgende prijzen valt er met dat geld bovendien steeds minder voedsel te kopen.

De laatste maanden is de verslechtering niet eens zozeer te wijten aan de oorlog in eigen land, die met tussenpozen al zeven jaar woedt en naar schatting ruim 100.000 levens heeft gekost, maar vooral aan een conflict duizenden kilometers verderop: de oorlog in Oekraïne. In Jemen zelf was sinds april een staakt-het-vuren van kracht tussen de Houthi’s en de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die de Houthi’s uit de hoofdstad Sana’a hoopt te verdrijven. Hoewel het bestand begin deze maand niet werd verlengd, zijn grootschalige nieuwe gevechten tot dusverre uitgebleven.

Volgens de VN hebben 23,4 miljoen Jemenieten humanitaire hulp nodig. Foto Yahya Arhab / EPA

Tot begin dit jaar importeerde Jemen zo’n 40 procent van zijn graan uit Oekraïne en die invoer werd door de Russische inval ruw verstoord. Bovendien stegen de wereldgraanprijzen hierdoor direct. Datzelfde gold voor de energieprijzen. Ook zonnebloemolie, gewoonlijk een onmisbaar attribuut in de Jemenitische keuken, is voor velen onbetaalbaar geworden.

„Er bestaat een heel sterke gemeenschapszin in Jemen”, vertelt Mohammed. „Binnen de eigen gemeenschap helpen mensen elkaar zoveel ze kunnen. Zonder die band zou de honger nog veel meer verspreid zijn geweest. Maar we vrezen dat die nu toch snel verder om zich heen zal grijpen. Mensen zijn gewoon niet meer in staat elkaar te helpen.”

Hulpbudgetten

Ook speelt mee dat er minder internationaal hulpgeld beschikbaar is voor landen als Jemen, doordat donoren veel geld uittrekken voor hulp aan Oekraïne. Hun hulpbudgetten zijn bovendien niet oneindig.

Juist omdat de toestand in Jemen en andere crisishaarden in de wereld zoals Syrië, Soedan en Ethiopië verder bemoeilijkt wordt door de hogere olie- en gasprijzen, riep David Beasley, directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN, donderdag de Golfstaten op om meer hulp te geven. „Naar mijn mening hebben ze een morele plicht om ongekend veel meer te geven”, zei hij tijdens een bezoek aan Duitsland. „Geef me een week van uw netto winst, is dat te veel om te vragen? Of help tenminste met de humanitaire crises in uw regio zoals in Jemen, in Libanon, in Syrië, in Jordanië, in Somalië.”

Niet alleen de voedselsituatie in Jemen is ernstig, het land werd onlangs ook geteisterd door grote overstromingen. Door het stilstaande water grepen besmettelijke ziekten snel om zich heen. „Elke tien minuten sterft er een kind aan ziekten die zijn te voorkomen”, aldus hulporganisatie Save the Children.

