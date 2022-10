Hoe ouder de zaak, hoe korter de straf

De zaak tegen John (57) zakt al na een paar minuten als een plumpudding in elkaar. De verdachte belde zijn advocaat een half uurtje voor de zitting met de mededeling dat-ie „net uit het ziekenhuis komt vanwege een epileptische aanval”. En dat „z’n auto is gestolen”. Dus hij kan écht niet naar de zitting komen. De advocaat vraagt de meervoudige strafkamer de zaak aan te houden. Dat deed-ie ook al bij een vorige zitting, waar zijn cliënt eveneens verhinderd was. Die aanhouding werd hem toen verleend, maar deze keer weegt het belang van de vervolging zwaarder.

De advocaat baalt, zijn pleidooi was helemaal gebaseerd op wat zijn cliënt zelf zou vertellen. Dat is nu waardeloos geworden. Aan het eventueel betwisten van het bewijs valt geen eer te behalen. Maar met het verhaal van zijn cliënt had hij nog wat kunnen doen, zegt hij na de zitting.

„Bent u gemachtigd door uw cliënt?” vraagt de voorzitter. „Nee”, antwoordt de advocaat. Nu kán hij ook niet meer pleiten. De rechtbank vindt dat de verdachte op geen enkele manier de reden van zijn afwezigheid kon onderbouwen. Even de griffie bellen is niet voldoende. Het wordt een verstekzaak.

De officier mag de tenlastelegging voordragen: oplichting van zorgverzekeraar Menzis, het vervalsen en daarna gebruiken van valse documenten. John, zzp’er, touringcarchauffeur en koerier, wist er Menzis in één jaar zo’n 65.000 euro mee afhandig te maken. „Ik heb ’m nog zó aangeraden vanuit het ziekenhuis te (laten) mailen dat hij om medische redenen niet kon komen”, zegt zijn advocaat. Maar John is weggedoken. „Er zal een keer een eind aan de zaak moeten komen”, zegt de rechter. Het dossier is stokoud. De oplichting dateert uit 2015, John werd pas in 2018 door de politie verhoord. Sindsdien bleef het Openbaar Ministerie stil, tot 2022.

Hij vervalste een zorgplan, facturen en zorgroosters en wist die bij Menzis geïncasseerd te krijgen

Het zal de officier ertoe brengen om geen onvoorwaardelijke celstraf te eisen, gebruikelijk voor dit type fraude, maar een voorwaardelijke, plus een taakstraf. De officier erkent dat er sprake is van ‘overschrijding van de redelijke termijn’ waarbinnen een verdachte op een beslissing van het OM mag rekenen. Wel is John intussen door de kantonrechter in een civiele zaak veroordeeld om Menzis terug te betalen. Wat inmiddels ook in termijnen gebeurt. De strafzaak lijkt mosterd na de maaltijd.

De voorzitter kan dus de verdachte niet confronteren met het bewijs. Ten bate van de twee aanwezige verslaggevers en geholpen door de officier vat ze het dossier samen. Ze vindt het „nogal een puzzel”. Het komt erop neer dat John in 2015 tweemaal zelf een zorgplan schreef voor zo’n zeventig uur verpleegzorg aan huis, voor zichzelf. Daarbij misbruikte hij namen van oud-werknemers van zijn bedrijfjes en van zorgmedewerkers die hij kende. Eén plan schreef hij met de hand, waardoor hij zich verraadde met zijn handschrift. Hij vervalste verder facturen en zorgroosters en wist die via een tussenpersoon bij Menzis geïncasseerd te krijgen.

Die tussenpersoon verklaarde „niet altijd controle” te hebben op wat cliënten precies declareerden; het „kwam vaker voor” dat patiënten eigen zorgmedewerkers meenamen, veelal zzp’ers.

De officier zal John verwijten dat hij misbruik maakte van een wettelijke voorziening die expres laagdrempelig en toegankelijk is gehouden. Hij eist 180 uur werkstraf, drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd van een jaar. De ‘vordering benadeelde partijen’ van verzekeraar Menzis, die ook nog in het dossier blijkt te zitten, wekt bij de officier „te veel twijfels op gezien het tijdsverloop”. Een poging om dat voor de zitting bij Menzis nog telefonisch na te vragen, gaf de officier op na een half uur in de wacht.

Daarmee is de zaak klaar. De advocaat klapt de laptop dicht. Het pleidooi is niet gehouden, de cliënt niet verdedigd. De rechtbank volgt twee weken later de verlaagde eis van de officier. Drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 180 uur. Het proces duurde 56 maanden, wat volgens de rechtbank 32 maanden te veel was.

Procesdeelnemers: Officier van Justitie: T. van Wanrooij Rechters: J. Snijders Blok, mr. A.M. Loots en mr. P.L.J. Smit, Advocaat: R. Zwiers