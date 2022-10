De Nederlandse mediawereld wil een kluis bouwen voor jouw data. Maar waarom?

Vijf grote mediabedrijven in Nederland gaan samen onderzoeken of ze een zogenoemde ‘persoonlijke datakluis’ kunnen ontwikkelen voor de gegevens van hun klanten en gebruikers. Het samenwerkingsverband bestaat uit NPO, RTL Nederland, Talpa, DPG (uitgever van onder meer AD en de Volkskrant) en Mediahuis (onder meer Telegraaf en NRC). De vijf willen met de datakluis bereiken dat de consument weer „de volledige controle over de toegang tot zijn of haar gegevens krijgt”, maakten zij vorige week in een persbericht bekend.

Wat is zo’n kluis, en waarom hebben we die eigenlijk nodig? Oud-staatssecretaris Martijn van Dam, die per 1 november stopt als bestuurder bij de NPO, en Arno Otto, Chief Transformation Officer van Talpa Network, gaan de komende maanden namens de vijf bedrijven steun zoeken voor het plan. Ze geven hier alvast uitleg.

Van Dam: „Het gaat erom dat je persoonlijke gegevens weer van jou worden. Al je gebruik van internet wordt nu overal bijgehouden en opgeslagen in servers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Waarom staan die data eigenlijk daar? Google en Facebook weten misschien dingen van je die je niet eens aan je partner wil vertellen.

„Je zou zélf de controle over je gegevens moeten hebben. Een datakluis is een digitaal ‘kluisje’, in de cloud, waar jouw gegevens in zitten en waar jij de sleutel van hebt – en niemand anders.”

Otto: „Als je zoals ik een fitbit hebt” (Otto wijst om de activiteitentracker om zijn pols) „dan houdt die allerlei data bij over je hartslag en hoeveel stappen je zet. Ik vind dat dat mijn data zijn, maar ze zijn van Google. Data zijn nu nog heel sterk geconcentreerd bij de bedrijven en instellingen die diensten verlenen. Met dit project hopen we de data stapsgewijs weer los te maken van de dienstverleners en terug te krijgen bij de gebruiker.”

Maar Google en Facebook leven van de data die ze over ons hebben, want daarmee kunnen ze speciaal op ons gerichte advertenties verkopen. Dat zullen ze niet opgeven.

Otto: „Die bedrijven gaan niet morgen overstag. Dit is een vergezicht. Er wordt veel gepraat over de noodzaak Big Tech te reguleren, zodat we als Nederlandse mediabedrijven een gelijk speelveld hebben, eerlijk kunnen concurreren. Maar dit is een heel andere benadering van de moeilijke situatie die de dominantie van Big Tech veroorzaakt: niet regulering, maar innovatie, niet defensief maar offensief.

„Je komt bijvoorbeeld bij een dienst of website – daar staat nu: log in met Facebook, log in met Google, log in met Apple, of log in met je wachtwoord voor deze site. Straks staat er ook bij: log in met je datakluis – en dan kan die site weer zeggen: ik zie dat jij een datakluis hebt, ik kan jou deze dienst verlenen als ik dit en dat van jou weet.

„In een wereld waarin iedereen zo’n kluis heeft, heb je die cookie-pop-ups die je nu overal voortdurend moet wegklikken niet meer. De eerste keer dat je op bijvoorbeeld de NRC-site komt, krijg je de vraag: mag ik connectie maken met je kluis? En dan ben je voor altijd klaar.”

Van Dam: „Het idee van zo’n kluis bergt een belofte in zich: dat je een model neerzet dat laat zien dat het op internet ook anders kan. Er is een groot verschil hoe we in Europa met persoonlijke data omgaan en in de VS en China. In China staat het belang van de overheid centraal, in de VS dat van de bedrijven. In Europa hebben we altijd gezegd: wij vinden dat privacy zo goed mogelijk beschermd moet worden. Daarom zeggen wij: data zijn van het individu.”

CTO Arno Otto van Talpa Network. NPO-bestuurder Martijn van Dam CTO Arno Otto van Talpa Network en NPO-bestuurder Martijn van Dam.

Maar vier commerciële bedrijven en een publieke omroep doen dit niet uit de goedheid van hun hart om de privacy van het individu te redden.

Van Dam: „Er is ook een commercieel motief. Door dat grootschalige verzamelen van data hebben de Big Tech-bedrijven een soort monopolieposities gekregen. Nederlandse mediabedrijven moeten daardoor vechten op een ongelijk speelveld. Een heel groot deel van hun advertentiemarkt is verdwenen naar die grote Amerikaanse bedrijven.

„Als deze kluis van de grond komt, zou het er wel eens voor kunnen zorgen dat de Nederlandse mediabedrijven een groter deel van de koek van de advertentiegelden in handen krijgen. Onze uitdaging is: zou je nog beter kunnen personaliseren dan die bedrijven? Doordat je toegang hebt tot een rijkere dataset in de data-kluis, zónder dat je die als bedrijf in handen hebt en kan bewaren, want de data blijven in handen van de gebruiker.”

Otto: „Als we zo onder het juk van Big Tech uitkomen, komt er heel veel ruimte voor innovatie terug bij de lokale partijen. En het is heus niet zo dat in één keer de grote bedrijven gaan wankelen, maar ik hoop wel dat we in 2030 zeggen: Netflix heeft de functionaliteit zo aangepast dat ze graag de Nederlandse of Europese datakluis willen inzien, omdat hun zaken hier anders in problemen komen.

„Daarmee helpt dit systeem ook nieuwe start-ups om tot de markt toe te treden. Omdat de data en diensten nu zo geconcentreerd zijn bij BigTech, is er een soort winner-takes-all-markt ontstaan. De grote wint altijd. Met de datakluis willen we dat omkeren.

„ Als er een nieuwe muziekdienst komt die aantrekkelijk voor je is, dan wil je je eigen playlist misschien daarnaartoe meenemen: die is van jou, dat is jouw luistergedrag. Als je dat in de kluis hebt zitten, dan kan je je bij elke muziekdienst aanmelden met je hele historie van luistergedrag. Of het aanpassen, als je dat wil.

„Of stel er komt een nieuw sociaal netwerk dat zegt: als je bij mij je foto’s plaatst, dan blijft die foto bij jou. Nu teken je de rechten van je foto’s eigenlijk al weg, anders mag je niet eens het platform op. Zelfs de likes die je geeft op een foto van een vriend zouden in de kluis komen te staan. En je bepaalt zelf wat ermee gebeurt.”

In die kluis zitten mijn persoonsgegevens én alle gegevens van mijn gedrag op internet – als je toegang hebt kijk je in m’n ziel. Waarom zou iemand dat willen openstellen, als een krant of omroep of adverteerder dat vraagt?

Van Dam: „Geen mens kan daar in kijken, alleen de kunstmatige intelligentie komt op basis van de inhoud tot aanbevelingen, dat is ook nu al zo. Als je dat systeem naar een kluis brengt, kan je zelf zeggen: oké, die en die mogen erin kijken, als ik dit of dat ervoor terug krijg - bijvoorbeeld alleen advertenties die écht relevant voor me zijn. Jij kunt kiezen wat je laat zien uit je kluis, en aan wie je het laat zien. Jij hebt de regie.

„Er zijn al veel initiatieven met persoonlijke kluisjes, bijvoorbeeld in de zorg. Maar dat is op een veel kleinere schaal. Gelukkig komt het overgrote deel van Nederland het merendeel van het jaar niet bij de dokter. Dus is de mate waarin die kluizen gebruikt gaan worden heel anders dan bij media. Want het overgrote deel van Nederland gebruikt elke week wel iets van een van onze mediabedrijven. Dat geeft het een schaal die nog niet vertoond is.”

Vijf concurrerende mediabedrijven gaan iets samendoen - is dat geen kartelvorming?

Otto: „Dit onderzoek doen we in de zogeheten pre-competitieve fase. We denken dat het over vijf tot tien jaar realiteit kan zijn, we hopen vijf jaar, en dan kan ook. Maar je moet nog veel onderzoek doen naar wat het betekent voor de markt, dat zijn dingen waarop je kan samenwerken. Zodra het model er eenmaal is, dan is er ook concurrentie zoals altijd.”

Betrekken jullie privacy-organisaties als Bits of Freedom hierbij?

Van Dam: „Daar willen we zeker mee om om de tafel gaan zitten. Ik verwacht dat we samen kunnen optrekken.”

