Politicoloog Jan Teorell: ‘Anders dan de PVV willen radicaal-rechtse Zweden Democraten wél echte macht’

„Grenscontroles splijten partijen”, kopt Sydsvenskan, een veelgelezen dagblad in het zuiden van Zweden, vrijdag op de voorpagina. Sinds vorige week wordt het land geregeerd door een minderheidscoalitie van conservatieven, christen-democraten en liberalen, met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden Democraten (SD). En meteen dient de eerste schermutseling zich al aan.

Blijkens het krantenbericht wil de conservatieve premier Ulf Kristersson de grenscontroles meer permanent maken. Sinds eind 2015 worden die al elke zes maanden verlengd, maar er is meer nodig gezien de „paradigmaverschuiving in de Zweedse migratiepolitiek”, zoals Kristersson het vorige week dinsdag in de regeringsverklaring noemde. Een verwijzing naar het recente electorale succes van de Zweden Democraten. De liberalen, daarentegen, willen de arbeidsmigratie niet te veel hinderen, zeker in het sterk met Denemarken vervlochten zuiden rond Malmö. Permanente grensbewaking, in de praktijk overigens niet meer dan onregelmatige mobiele controles als gevolg van grote personeelstekorten bij de politie, hoort daar niet bij, aldus de liberalen.

Lees ook: Dit is Jimmie Akesson, de man die radicaalrechts in Zweden deed groeien

Het bericht roept de vraag op hoe stabiel de zojuist aangetreden coalitie eigenlijk is. Wacht Zweden het soort politieke onrust dat er ook in Nederland was, tijdens het door de PVV gedoogde eerste kabinet van Mark Rutte (2010-2012)?

Jan Teorell, hoogleraar (vergelijkende) politicologie aan de Universiteit van Stockholm en bekend met de situatie in Nederland, denkt dat het in Zweden niet zo’n vaart zal lopen. Sterker nog: Teorell, die in 2009 een prijs won die genoemd is naar de Nederlandse politieke wetenschapper Arend Lijphart, dicht de nieuwe combinatie in Stockholm qua stabiliteit betere kansen toe dan die eerste coalitie van een toen nog onervaren Rutte. Die struikelde anderhalf jaar later al over de noodzaak tot grootschalige bezuinigingen. „Wat me opvalt, is hoe breed de overeenstemming is tussen de partijen”, zegt Teorell via de telefoon, terwijl hij zijn bejaarde beagle aan het uitlaten is in de buurt van zijn buitenhuis bij Helsingborg. „Dat blijkt uit het regeerakkoord. Ik heb zelden zo’n dik programma gezien: maar liefst 62 pagina’s! Het vorige van Sociaal-Democraten en Groenen had er maar vijftien.”

Afkeer van sociaal-democraten

De brede overeenstemming wordt gevoed door „een afkeer van de sociaal-democraten”, zegt Teorell. „Volgens veel rechtse politici hebben die het land te lang geregeerd [sinds 2014, en sinds de Tweede Wereldoorlog zeer regelmatig].” Dat verklaart tevens waarom de premier in zijn regeringsverklaring grote woorden gebruikte zoals ‘paradigmawisseling’. „Er sprak duidelijk een behoefte uit een nieuw begin te definiëren”, aldus de hoogleraar.

Meer nog bindt de coalitie de breed gevoelde noodzaak om de (grensoverschrijdende) criminaliteit hard aan te pakken. Vooral de vele schietincidenten in migrantenwijken van Stockholm, Göteborg en Malmö springen daarbij in het oog. Tot vorige week waren er dit jaar al „53 met fatale afloop”, zei premier Kristersson in zijn regeringsverklaring in de Zweedse Riksdag.

Als het om westerse leveranties van wapens aan Oekraïne gaat, zijn de Zweden Democraten ‘mainstream’

Teorell: „Met name op dit gebied zijn de verwachtingen van het publiek groot. Er heerst een sterk gevoel van onveiligheid. Als de coalitie erin slaagt het aantal schietincidenten binnen afzienbare tijd omlaag te brengen, zal dat haar gezag goed doen.” Niet alleen grenscontroles tegen de instroom van wapens uit Oost-Europa en vanaf de Balkan, maar ook meer politiebevoegdheden en mogelijkheden criminele migranten terug te sturen, moeten dat doel dichterbij brengen.

Lees ook: Zweedse politicoloog: ‘De radicaal-rechtse visie op migratie is het nieuwe normaal’

Een andere factor die de stabiliteit van de coalitie kan versterken, is de verhouding tussen kabinet en de Zweden Democraten in het parlement. Die wonnen flink (11 zetels) bij de laatste verkiezingen van september. De partij van Jimmie Akesson die in 1988 werd opgericht door neo-nazi’s en voortdurend stemming maakt tegen migranten, heeft een andere positie dan die van de PVV in 2010, constateert de hoogleraar. „De Zweden Democraten willen meebesturen en zich niet alleen profileren met radicale retoriek vanuit het parlement zoals Wilders doet”, zegt Teorell.

„Weliswaar zitten de Zweedse Democraten niet in het kabinet zelf, dit tot teleurstelling van veel van hun kiezers. Maar hun gevierde leider is wel lid van een soort schaduwkabinet [Kristersson noemde het vorige week „een politieke staf voor de regering”]. Die groep moet binnen belangrijke departementen de uitvoering van het regeerakkoord coördineren op electoraal gevoelige gebieden als Justitie, Migratie en Sociale Zaken.”

Jan Teorell: „Het valt me op hoe breed de overeenstemming is tussen de partijen.” Foto Richard Kihlström/Stockholm University

Risico daarbij is dat de Zweden Democraten juist té bestuurlijk worden, zegt Teorell. „Dat geeft op termijn kans op afsplitsingen door ontevreden activisten en mogelijk instabiliteit.” Nu al zijn Zweden Democraten in zijn ogen „veel gematigder” dan de Stramkurs-beweging van de Deens-Zweedse politicus Rasmus Paludan. Die is ook geregeld op Zweeds grondgebied actief. Stramkurs organiseerde een Koranverbranding, en kondigde er een paar aan. In april van dit jaar leidde zo’n aankondiging tot rellen in de Zweedse steden Orebro en Malmö. Daarbij vielen veertig gewonden en werden politie-auto's in brand gestoken. Ook zijn de Zweden Democraten ‘mainstream’ in hun steun voor westerse wapenleveranties aan Oekraïne en sancties tegen Rusland. „De recent gebleken wreedheden tegen burgers door Moskou heeft die steun alleen maar versterkt”, aldus de hoogleraar.

Bananenschillen

Naast verbindende elementen, liggen er voor deze coalitie ook de nodige bananenschillen klaar, zegt de hoogleraar. „Net als in Nederland destijds, zijn vooral situaties waarmee nu geen rekening kon worden gehouden, riskant.” In Nederland waren dat in 2012 plotseling noodzakelijk geworden bezuinigingen als gevolg van snel verslechterende economische omstandigheden. In Zweden kan zich hetzelfde voordoen, denkt Teorell: „Er komt een recessie aan. Maatregelen die bij ons zijn afgesproken in het dikke regeerakkoord, zoals de hoge werkloosheidsuitkeringen, zijn dan relatief veilig. Maar dat geldt zeker niet voor andere uitkeringen waarover het akkoord veel vager is, zoals die bij ziekte.”

Met name onder zulke omstandigheden kunnen de sociaal-democraten onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson het vanuit de oppositie de coalitie flink lastig maken, denkt Teorell. Zij zijn met bijna eenderde van de stemmen bij de laatste verkiezingen (ze wonnen er zeven) en 107 zetels in het parlement van 349 zetels, nog steeds veruit de grootste partij. „En samen met de Zweden Democraten [73 zetels] hebben de sociaal-democraten zelfs een meerderheid. Niet dat ze gaan samenwerken, maar er kunnen verrassende dingen gebeuren. Moties van de sociaal-democraten tegen voorgenomen kortingen door het kabinet op de sociale zekerheid, zouden zomaar steun kunnen krijgen van de partij van Akesson.”