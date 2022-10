Xi Jinping laat zijn voorganger afvoeren, verstevigt grip op partij

Vlak voordat de Chinese partijleider en president Xi Jinping het 20ste partijcongres van de Communistische Partij van China (CPC) afsluit, gebeurt er iets totaal onverwachts: voor het oog van de camera’s komt er een beambte in een zwart pak naar Xi’s voorganger Hu Jintao lopen. De 79-jarige grijsaard zit direct links van Xi, en oogt wankel.

De man fluistert Hu iets in het oor. Hu lijkt verbaasd en lijkt niet op te willen staan. Even later komt er nog een man bij. De mannen nemen Hu een rode map uit handen, pakken hem onder z’n armen vast en nemen hem mee.

Li Zhanshu, derde man in het Partijbestuur, staat nog half op om Hu te helpen, maar partij-ideoloog Wang Huning maant hem terug zijn stoel in. Hu keert zich half om en zegt nog iets tegen Xi. Dan geeft hij premier Li Keqiang een schouderklopje, en verdwijnt van het podium.

In het volle zicht

Dat alles gebeurt in het volle zicht van de bijna 2300 gedelegeerden en de schaarse buitenlandse journalisten die bij de sluiting aanwezig zijn. De Chinese staatstelevisie laat er geen beelden van zien. Ook niet van de speech van Xi die daarna zal volgen. Dat kan ook niet, want dan zou iedereen kunnen zien dat de stoel van Hu Jintao opeens leeg is. Dat zou onmiddellijk tot veel speculatie op China’s sociale media leiden. Op Weibo, het Chinese twitter, was er ook geen spoor van terug te vinden. Zoeken op zijn naam leverde alleen wat oude berichten op.

Wat deze hoogst ongewone gebeurtenis op het verder volledig geregisseerde congres wil zeggen: niemand die het echt weet. Maar een teken van onenigheid in de hoogste gelederen van de partij is het zeker. Anders was dit nooit in het openbaar te zien geweest. Hu Jintao’s beleid is door Xi indirect zwaar veroordeeld. Ook in het werkrapport waar Xi aan het begin van het congres delen uit voorlas, komt een heel negatief beeld naar voren van de tien jaar dat Hu aan de macht was.

Volgens Xi is de CPC in die periode afgegleden naar de rand van de afgrond. De partij zou op instorten hebben gestaan door de voortwoekerende corruptie, de rijken zouden zich onbegrensd hebben mogen verrijken en het ideologische verval binnen de partij zou de partij bijna fataal zijn geworden. Aan dat alles heeft Xi volgens zichzelf een resoluut einde gemaakt.

De Chinese televisie was duidelijk verlegen met het hele gebeuren. Het beeld stond zelfs even helemaal stil, de commentatoren in de studio wisten van gekkigheid bijna niet meer wat ze moesten zeggen. Ze moesten namelijk ongewoon lang wachten voordat het congres eindelijk officieel werd afgesloten. Dat gebeurde zeker anderhalf uur later dan eerder was voorspeld.

Misschien moest Hu weg omdat hij het niet eens is met de keuzes van Xi voor de nieuwe top van het partijbestuur? Die worden zondag pas openbaar, maar uit de keuze voor de nieuwe leden van het Centraal Comité valt al wel af te leiden wie er zondag zeker niet in de top kunnen komen.

Streng anti-covidbeleid

Zo werd Xi’s premier Li Keqiang (67) niet herkozen in het Centraal Comité. Li heeft zich vooral de laatste tijd erg ingespannen om de economie weer hoger op de agenda te krijgen. Hij lijkt het al tijden oneens met Xi’s strenge anti-covidbeleid dat catastrofaal uitpakt voor de Chinese economie.

Wie ook niet terugkomt, is China’s derde man Li Zhanshu (72), de man die Hu Jintao te hulp leek te willen schieten. Ook weg zijn Wang Yang (67) en Han Zheng (68). Dat geeft Xi de ruimte om vier nieuwe mensen te benoemen, mogelijk allemaal afkomstig uit zijn eigen kamp.

Opvallend is dat Xi zich ook niets meer aantrekt van het eerdere gebruik dat leiders die op het moment van het congres 67 waren nog vijf jaar kunnen aanblijven, maar leiders van 68 met pensioen gaan. Volgens deze ongeschreven regel hadden zowel Li Keqiang als Wang Yang aan kunnen blijven. Xi zelf is 69.

Opvallend is verder dat juist twee van de niet hernoemde mensen aan de kant van Hu leken te staan, voor zover dat aan de minieme aanwijzingen valt af te leiden. Li Zhanshu wilde opstaan om Hu te ondersteunen, Li Keqiang kreeg nog een schouderklopje van Hu Jintao.

Hoe het precies zit, komt misschien wel nooit aan het licht. Voordat Xi Jinping zelf in 2012 aan het bewind kwam, verdween hij twee weken uit de openbaarheid. Niemand heeft ooit weten te achterhalen wat er in die twee weken nu precies is gebeurd.