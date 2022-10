Vermoord op Mallorca

Trailer: Het geheim van Mallorca Deze podcast luister je ook in onze app

Het klinkt sensationeel, om over de gebeurtenissen rondom de dood op Carlo Heuvelman, slachtoffer van fataal geweld op Mallorca, een podcast te maken met de naam Het geheim van Mallorca. Daarnaast is het een hele uitdaging om een podcast te maken die zo dicht op de actualiteiten zit. Toch slaagt NU.nl er tot nu toe goed in om dicht bij de feiten te blijven.

Er lijkt een soort kettingreactie te zijn ontstaan, waarin betrokkenen die eerder niet met met media spraken, wel aan deze productie mee willen werken om hun kant van het verhaal te vertellen. Misdaadverslaggever Joris Peters spreekt onder andere de Spaanse politie, een kroegeigenaar, leden van een betrokken vriendengroep, de advocaat van de vier jongens die met het slachtoffer op vakantie waren, en hij betreedt de rechtszaal, waar de hoofdverdachten aan het woord komen.

Het geheim van Mallorca, wekelijks afleveringen van zo’n 20 min, NU.nl.