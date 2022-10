Een bericht van uw transseksuele columnist. Zelf heeft hij nooit zoveel zin in transseksueel zijn in het openbaar, maar u raakt maar niet uitgepraat over het onderwerp, u belt hem, u mailt hem, u spreekt hem op straat over het onderwerp aan, dus vooruit, hij hapt, hij trapt er weer in, hij gaat er weer over schrijven.

Deze column gaat natuurlijk over Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü die op het veld geen One Love-armbandje wilde dragen om te laten zien dat hij van lhbtiq+’ers houdt. En dat nota bene in Coming Out Week! De KNVB tilde zwaar aan de kwestie en Kökcü kreeg op zijn kop. Op vrijwel hetzelfde moment vroeg de gemeente Amsterdam aan moskeeën een verklaring te ondertekenen als steunbetuiging aan lhbtiq+’ers. Daarover waren de moskeeën verbolgen.

Goed, daar gaan we. Ten eerste is het begrip lhbtiq+’er nogal onhandig. Om dat uit te leggen grijp ik steevast naar een oude fascinatie uit mijn kindertijd voor het bordje ‘vrouwen, kinderen en gehandicapten’ op de wc’s. Laten we ze de vkg’ers noemen. Sommige van deze vkg’ers zijn v, k, en g tegelijk, maar voor de meesten van hen geldt dat niet, zo’n bordje verwijst naar een wonderlijk bijeenraapsel van identiteiten. Wat weet je nou helemaal over iemand als je hoort dat die een vkg’er is?

Hetzelfde geldt voor de lhbtiq+’er. De categorieën die schuilgaan achter de letters hebben weinig met elkaar van doen, dus als je iemand een lhbtiq’er hoort noemen, weet je nog niks. Met de verzamelterm kun je het hebben over romantiek, over het lichaam, over ideologische non-conformiteit: de categorieën komen voort uit diverse manieren om naar mensen te kijken. Daar zou ik nog een uiterst geleerde verwijzing naar Les mots et les choses van Foucault aan kunnen toevoegen, maar ik ben vandaag niet in de stemming voor geleerde verwijzingen, ik ben nijdig.

Laat ik in mijn nijdigheid concreet worden. NRC, om dicht bij huis te blijven, plaatste verschillende artikelen over de kwestie-Kökcü. Alle auteurs zeggen eerst dat de kwestie draait om lhbti-acceptatie en schrijven daarna hardnekkig over homo’s. Maar transmensen zijn geen homo’s. Als ze homo’s zouden zijn, zouden ze wel homo’s heten, toch? Het is alsof je ‘vrouwen, kinderen en gehandicapten’ te lang vindt en besluit ze allemaal ‘vrouwen’ te noemen. Kan jou het wat schelen! Vindt een gehandicapte man dat vervelend? Kom op, niet zo zeuren.

Zelfs in het hoofdredactionele commentaar worden de transmensen vakkundig afgeserveerd. De term lhbt valt, en dus kunnen de transmensen een kort moment denken dat het commentaar mede over hen gaat, maar dan heet alles opeens weer homofobie, homohaat, homoseksualiteit en homo. Dit aantikken en vervolgens overboord kieperen van transmensen toont aan dat die emancipatie nog geen millimeter is opgeschoten. Daar kun je de aanvoerder van Feyenoord wel de schuld van geven, maar die lijkt me daarvoor niet de meest aangewezen partij.

Alle brave organisaties en gemeentes en redacties pronken in deze brave tijden om het hardst met hun brave steun aan lhbtiq+’ers. Ze hebben zich alleen geen seconde verdiept in de mensen die ze met die term zo royaal op één hoop vegen. Het interesseert ze geen zier. Het lijkt wel alsof ze slechts hun zedelijke voorsprong op de gemiddelde voetbalhooligan willen aantonen. Een moderne optelsom is het van morele superioriteit en superieure desinteresse.

De gemeente Amsterdam legt voor het gemak het hele probleem maar bij de moskeeën. Nou geloof ik de gemeente graag als ze denkt dat niet in alle moskeeën even warm en liefdevol wordt gesproken over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, transmensen en mensen met een intersekse conditie. Ik kan me er best iets bij voorstellen.

Maar wie de discussie rondom de Transgenderwet heeft gevolgd, weet dat de wind voor de transmensen minstens zo kil waait uit de hoek van het radicaal feminisme. Waarom dus niet tezelfdertijd alle feministen van Nederland gevraagd zo’n verklaring te ondertekenen? Waarom alleen de moskeeën? Als ik een moskee was, zou ik ook boos zijn.

Natuurlijk, het is roerend als je zelf een steunverklaring ondertekent of een regenboog op je mouw speldt of de vlag op zijn kop hangt of je anderszins voor iets sterk maakt. Maar als je dat doet om mensen te redden, mag je je eerst wel eens verdiepen in de mensen die je met je zelfgenoegzame liefdesarmbandjes zo nodig moet uitzonderen en redden. Helemaal als je ook nog eens derden dwingt diezelfde mensen te redden en diezelfde suffe armbandjes te dragen. Inclusie is een mooie gedachte, maar ze draait angstaanjagend snel uit op exclusie, en voor je het weet, is iedereen ongelukkig.

Zo, dit was mijn boodschap van liefde voor vandaag. Zelf ben ik er in ieder geval flink van opgeknapt.

