Een zonnige maandagochtend in de supermarkt. Een man op leeftijd loopt met een boodschappenlijstje in de hand zoekend langs de schappen. Duidelijk op pad gestuurd. Hij gebruikt de tactiek die mijn vader altijd toepast in dit soort situaties en schiet de eerste de beste vakkenvuller aan.

„Weet u waar de soepballetjes in blik liggen?” De vriendelijke vakkenvuller: „Sorry, my Dutch isn’t too good, could you maybe ask in English?” De oude man: „O yes sir, no problem: where can I find the soepballetjes in blik?”

