Thriller in Limburgs dorp

Er is die terugkerende stem van een oude vrouw. Ze praat over vlees en aardappels, de geur van het ouderlijk huis. Er is de stem uit de intercom, die aanbiedingen uit een reclamefolder opnoemt. En er is de stem van Joris, de hoofdpersoon, die in het niet bestaande dorpje Derrie en Cake is komen wonen.

Een “poëtische thriller,” zo definieert acteur en maker Bert Hana deze podcast zelf, en dat vat de toon goed samen. Maankalf is een hoorspel dat je in een andere wereld in trekt, zoals een goed theaterstuk dat doet. Je begrijpt misschien niet alles, maar de sferen van het Limburgse landschap, die treurige buurtsupermarkt, de eenzame, nostalgische personages vormen toch een kloppend geheel.

Maankalf, zes afleveringen van zo’n 10 min, Bert Hana.