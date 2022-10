Tegendemonstranten in Rotterdam, vragen zich af: waar is Pegida?

In alle straten rondom het stationsplein parkeren politiebusjes, ruim voor de aangekondigde demonstratie van anti-islambeweging Pegida. Die zal zaterdagmiddag om twee uur voor het station van Rotterdam beginnen. Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft gezegd een koran te willen verbranden, en dit voornemen heeft voor grote onrust gezorgd onder met name de islamitische Rotterdammers. Een tegendemonstratie werd aangekondigd.

Om kwart voor twee staat het tegenover het stationsplein vol met tegendemonstranten; onder hen veel jongeren. Er wordt gebeden door een groep mannen die hun bidkleedjes naast elkaar op het trottoir hebben gelegd. De menigte scandeert ‘Ya Allah; Bismi Allah; Allahu akbar’ (‘O, Allah, in naam van Allah, Allah is de grootste.’). En dan vliegen de eerste eieren en vuurwerkbommetjes door de lucht.

Politiemensen met helmen, schilden en wapenstokken vormen een linie voor hen. Daarachter vier blaffende, aan de riem trekkende politiehonden met begeleider. „Wollah, moet je die honden zien”, fluistert een jongen. Daarachter staat het stationsplein vol politiemensen.

Maar waar is Pegida? Even na tweeën begint het onrustig te worden onder de tegendemonstranten. Ze staan hier wel, maar waar zijn de gasten dan?

Vanuit een politiebusje schalt een mededeling: „Hier spreekt de politie. De koran is afgepakt.”

Luid gejuich. Niemand maakt aanstalten om te vertrekken. De zon schijnt, een paar jongens trekken het koordje van hun capuchon nog eens goed strak. Een jongen geeft een doos eieren door aan een vriend achter hem.

Beledigende leus

Om 14.14 uur kraakt de microfoon op het politiebusje opnieuw. „Hier spreekt de politie. Demonstranten van Pegida zijn opgepakt. De demonstratie is beëindigd.” Pegida-voorman Edwin Wagensveld is dan aangehouden vanwege „het roepen van een beledigende leus”, stelt de politie later in een verklaring. En: „Een koran is afgenomen om verdere escalatie en daarmee ernstige wanordelijkheden te voorkomen.” Wagensveld is meegenomen naar het politiebureau, waar hij verhoord zal worden. Het is onduidelijk of er meer Pegida-aanhangers aanwezig waren.

Twee vrienden, twintigers, die hun naam niet in de krant willen, kijken elkaar aan. Boks. „We wilden voorkomen dat er een koran zou worden verbrand”, zegt de een. De ander: „Doel bereikt, we kunnen naar huis.”

Het snelle optreden van de politie is opmerkelijk. Eerder had coalitiepartij Denk middels een motie om een verbod van de demonstratie gevraagd. Die motie werd, na een verhit debat afgelopen donderdag in de gemeenteraad, alleen gesteund door BIJ1 en de PvdA. Loco-burgemeester Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) zei tijdens het raadsdebat dat hij een demonstratie niet kán verbieden, zelfs niet als er een aankondiging is gedaan dat er een koran zal worden verbrand. Dan zou hij tegen de wet handelen. Het verbranden van een heilig boek is op zichzelf geen strafbaar feit, legde hij uit. „Iets in de fik steken tijdens een demonstratie wel. Maar ik kan de demonstratie op grond daarvan niet vooraf verbieden.”

Bedreiging

Denk-raadslid Serkan Soytekin had toen hard ingezet: „U bent verantwoordelijk voor wat er zaterdag gaat gebeuren”, beet hij Simons toe. Daarop volgden protesten van Leefbaar en de VVD. Dit gaat richting bedreiging, vonden de partijen. Soytekin wilde aanvankelijk zijn woorden niet terugnemen. „Dit is niet bedoeld als een bedreiging. Maar om aan te geven hoe groot de zorgen zijn.” Later nam hij alsnog zijn woorden terug.

Tegen half drie op het stationsplein in Rotterdam overlegt een groep Turkse Nederlanders of ze meteen weer in de auto zullen stappen of nog een hapje gaan eten. Maar de vlotte beëindiging van de demonstratie voelt voor een groep jonge Rotterdammers als een anti-climax. Politiemensen praten op jongeren met capuchons in. Een aantal van de jongeren gaat zieken. Toch nog wat vuurwerk en eieren over de hoofden van de politiemensen heen naar het stationsplein. Het wordt onrustig onder de groep. De wat ouderen voelen zich ongemakkelijk, ze dreigen onderdeel te worden van een groepje relschoppers.

Dan grijpen een aantal mannen in. Yilmas (35), stevig postuur in een blauwe bodywarmer, neemt het voortouw, met in zijn kielzog een paar bekenden. Ze spreken de jongeren rechtstreeks aan. “Klaar, vriend. Doel bereikt. Nu wegwezen.”

