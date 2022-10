Nederlandse voetbalsters treffen wereldkampioen VS op WK 2023

De Nederlandse voetbalvrouwen nemen het volgend jaar tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland op tegen titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase. Dat bleek zaterdagavond (lokale tijd) tijdens de loting van voetbalbond FIFA voor het WK in Auckland. In groep E zitten daarnaast ook Vietnam en de winnaar van de play-off wedstrijden die volgend jaar plaatsvinden. De laatste tegenstander kan Kameroen, Thailand of Portugal zijn. Tijdens de play-offs in februari worden de laatste drie deelnemers van het WK bekend.

Bondscoach Andries Jonker van Nederland was bij de loting in Nieuw-Zeeland aanwezig. De Amerikaanse voetbalvrouwen wonnen al vier keer eerder het WK, waaronder de afgelopen twee edities. In 2019 verloren de Oranje Leeuwinnen, toen nog onder leiding van Sarina Wiegman, de finale tegen de VS met 2-0.

Bij het WK doen 32 landen mee, acht meer dan de vorige keer. Het WK begint op 20 juli 2023 in Auckland en de finale vindt plaats op 20 augustus in Sydney. Naast de Nederlandse voetbalploeg heeft het WK in 2023 nog meer Nederlandse deelnemers. Zo neemt Ierland onder leiding van bondscoach Vera Pauw voor het eerst deel aan het WK. Zij treffen in 2023 gastland Australië, Canada en Nigeria. Bondscoach Wiegman van Engeland, die met haar ploeg eerder dit jaar het EK won, moet het tijdens het mondiale toernooi opnemen tegen Denemarken, China en de winnaar van de play-offs.

