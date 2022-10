Na vette coronajaren kwakkelt PostNL

Na twee vette jaren draait ook PostNL nu steeds serieuzer verlies. Consumenten versturen minder pakketten, en ook de hogere brandstof- en loonkosten nekken het bedrijf.

De grootste postbezorger van het land rekent daarom op een verlies van 20 miljoen euro in het derde kwartaal, tegen 20 miljoen euro winst vorig jaar.

Als voorbode van de naderende kwartaalcijfers op 7 november stuurde PostNL vrijdag een winstwaarschuwing uit. Bij opening van de beurs in Amsterdam op vrijdag was het effect van de slechte cijfers direct zichtbaar: het aandeel PostNL daalde met circa 10 procent.

De bloeiende pakketmarkt was tijdens de pandemie de drijvende kracht achter fraaie resultaten. 2020: omzet 3,2 miljard euro, 197 miljoen euro winst. Een jaar later was die winst zelfs gestegen tot 277 miljoen. In 2019 was de winst nog 135 miljoen euro.

Maar nu de pandemie even voorbij lijkt, zakt ook de pakketmarkt in. Koopjesjagers kopen weer in fysieke winkels en minder online. De afgelopen vijf maanden werd de winstverwachting al drie keer teruggeschroefd. En de gevolgen van de oorlog in Oekraïne drukken ook zwaar op de resultaten van PostNL. Het consumentenvertrouwen is gedaald, volgens PostNL, tot „een historisch dieptepunt”. „Door de tegenwind” vallen de resultaten van met name de pakketmarkt tegen.

Maar deze winstwaarschuwing moet niet alleen gelezen worden als een waarschuwing aan de aandeelhouders, schrijft Mariska Exalto, vakbondsbestuurder FNV Post & Pakketten, op Twitter. Het zou ook een „strategie” richting het PostNL-personeel zijn. Volgens haar is de boodschap: verwacht niet te veel van een cao.

PostNL onderhandelt al een tijd met de vakbonden over betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Die onderhandelingen zullen er op termijn zeker toe leiden dat de loonkosten van PostNL stijgen.

Bezorgers een vast contract

Afgelopen zomer maakte PostNL bekend dat zo’n duizend postbezorgers een vast contract krijgen. PostNL heeft ruim 37.000 medewerkers. Het bedrijf moet zijn bezorgers ook wel in dienst nemen: in de huidige krappe arbeidsmarkt kan een ontevreden postbezorger al snel voor een andere baan kiezen.

Naast de daling qua pakjes liep ook het aantal brieven verder terug in het derde kwartaal: ruim 9 procent. Echt verrassend is dit niet: deze trend is al jaren gaande. Om deze kosten te dekken, gaat de postzegelprijs per 1 januari omhoog naar 1,01 euro. Een „onvermijdelijke” keuze, aldus PostNL. Qua briefpost krijgt PostNL er een concurrent bij. DHL maakte deze week bekend zich te gaan richten op de verzending van zwaardere brieven vanaf 50 gram.