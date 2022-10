‘Het is beangstigend als je werk wordt aangevallen door de president’

De passen van New York Times-journalist Nikole Hannah-Jones zijn behoedzaam. Bij het Middelburgse slavernijmonument volgt ze met haar vingers traag de bloedrode lijnen die tussen de witte en zwarte stukken graniet lopen. Ze vraagt of iemand de inscriptie wil voorlezen en spreekt het Nederlandse woord ‘voorouders’ net zo vaak uit totdat het klopt.

Ze is op Walcheren. Eindelijk. Op dit Zeeuwse eiland begon, ruim vierhonderd jaar geleden, het verhaal dat nu al jaren haar leven beheerst. The 1619 Project, waarvoor ze een Pulitzer Prize won en talloze andere onderscheidingen kreeg, bepaalt sinds de publicatie in 2019 het Amerikaanse maatschappelijk debat over racisme en ongelijkheid. In dat project geldt de aankomst van de eerste groep Afrikanen in Virginia op The White Lion, een Engels schip uit Vlissingen met Nederlandse handelspapieren, als het beginpunt van de Verenigde Staten, en daarmee van vierhonderd jaar zwarte strijd voor gelijkheid. Het stelt met andere woorden de slavernij centraal in de Amerikaanse geschiedenis.



Nikole Hannah-Jones: The 1619 Project: A New Origin Story Random House, 624 blz. € 28,99 The 1619 Project: A New Origin Story Random House, 624 blz. € 28,99

Het project begon met essays en journalistieke stukken in het magazine van The New York Times en is nu uitgebreid met een gelijknamig boek, kinderboek en podcasts. Er staat een documentaireserie op stapel, een animatiefilm, nog drie boeken. 1619 is een journalistieke franchise geworden.

Meteen bij de eerste publicatie op zondag 18 augustus 2019, ontstond er in de VS een stormloop op het magazine, zegt Hannah-Jones als we zijn aangekomen in haar hotelkamer. Met een kop koffie bestrijdt ze haar jetlag. „Ik had die nacht nauwelijks geslapen, zenuwachtig over wat mensen ervan zouden vinden. Toen ik sociale media checkte zag ik meteen berichten van mensen die langs uitverkochte kiosken struinden, het magazine was zelfs bij sommige abonnees uit de brievenbus gejat.”

Toen het magazine tot tweemaal toe herdrukt werd, stonden er telkens lange rijen voor de redactie van de Times. Recent nog werd een ‘eerste editie’ op veilingsite Ebay aangeboden voor vijfhonderd dollar.

Maar 1619 ontketende ook een storm van kritiek bij conservatieve Amerikanen, hoogstpersoonlijk aangevoerd door toenmalig president Trump. Verschillende staten proberen sindsdien het project te verbieden als studiemateriaal. Het boek is verbannen uit verschillende scholen en bibliotheken.

Bedreigingen

„Ik ben behoorlijk zen nu, maar de afgelopen jaren is het regelmatig duister geweest,” zegt Hannah-Jones. Ze is naar Middelburg gekomen op uitnodiging van het Roosevelt Institute for American Studies en het Kennisplatform Slavernijverleden Zeeland. Gisteren heeft ze in een speech de punten van haar boek geroutineerd maar vol vuur uiteengezet.

Dat de opstellers van de verlichte onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten, met de legendarische frase ‘that all men are created equal’ hun eigen woorden niet nakwamen. „Thomas Jefferson bezat honderden slaafgemaakten en maakte zijn eigen kinderen tot slaaf.” Dat tien van de eerste twaalf presidenten van Amerika slavenhouders waren en dat de wettige ongelijkheid tussen zwart en wit die tot 1968 gold in „Apartheid America” nog altijd de samenleving tekent.

Haar journalistiek is altijd activistisch, zegt ze, omdat ze onrecht aankaart. „Ik kom uit de traditie van de black press, die nooit heeft gepretendeerd objectief te zijn.” Op Twitter, waar ze zeer actief is, vernoemt ze zich naar haar grote voorbeeld, de onverschrokken zwarte journalist Ida B. Wells die in de negentiende eeuw in slavernij was geboren en onder meer een database aanlegde van alle lynchpartijen in de Verenigde Staten. „Zij geeft me de blauwdruk voor wat ik hoop te doen. Ze kende geen angst en nam geen blad voor de mond. Ze was onderzoeksjournalist, burgerrechtenactivist en feminist. Haar werk stond altijd in dienst van rechtvaardigheid. Ik hoop dat het bij mij ook zo is.”

Maar, zucht ze, het is soms zwaar: „Het is beangstigend als je werk wordt aangevallen door de president van Amerika. Het soort bedreigingen en verwensingen dat je dan krijgt, kan overdonderend zijn.”

U moet hebben geweten dat u iets explosiefs publiceerde. U schopte tegen heilige huisjes toen u Amerikanen erop wees dat hun land is gestoeld op ongelijkheid en de onvrijheid van een bevolkingsgroep.

„Als we geen tegengas hadden gekregen, was het project mislukt, dan zouden we niets nieuws hebben verteld. Dus de aanvankelijke conservatieve woede hadden we wel verwacht. Maar deze impact, de status die het nu heeft, dat niet. Veel mensen omarmen het én veel mensen zijn er boos over.

„Ook mensen die zich eerst inhielden uit angst als racist te worden weggezet, gingen op een gegeven moment helemaal los. Het werd naar en intens. Het is bizar, werkelijk alles wat ik zeg of aanpas wordt op sociale media helemaal uitgeplozen. Dat kan intimiderend zijn.”

Wat was de rol van voormalig president Trump?

„Hij begon een tegenproject, de ‘Commissie 1776’, waarin hij alleen patriottistische geschiedenis wilde laten horen. Volgens hem was The 1619 Project gelanceerd om zijn presidentschap te ondermijnen.

„We weten waar zijn volgers toe in staat zijn. De Times heeft een veiligheidsdeskundige naar mijn huis gestuurd, wiens adviezen ik grotendeels heb genegeerd. Ik geloof in privacy en wil mijn leven niet laten bepalen door anderen. Ik maak er meestal maar grapjes over. Ik ben als journalist expres gaan wonen in een zwarte buurt met een laag gemiddeld inkomen in Brooklyn. Als Trumps volgers mijn adres online zetten, reken ik erop dat ze mijn buurt niet in durven. Er gaat nu wel altijd een beveiliger mee naar mijn openbare optredens. De dreiging is er altijd.”

Er kwam ook inhoudelijke kritiek. Vijf historici prezen het project weliswaar in een ingezonden brief, maar wezen er ook op dat historische feiten hier en daar ondergeschikt waren gemaakt aan ideologie.

Ze vielen vooral over uw claim dat kolonisten zich in de Amerikaanse revolutie zouden hebben afgezet tegen Engeland om ‘het instituut van slavernij te beschermen’. Onzin, zeggen ze. Toch neemt u er geen afstand van.

„Sommige historici zeggen dat er toen nog geen sterke afschaffingsbeweging bestond, dus dat de kolonisten die ook niet konden vrezen. Maar feit is dat de angst daarvoor, of het nou klopt of niet, ertoe leidde dat zuidelijke staten zich aansloten bij de revolutie.

„Ik heb er spijt van dat mijn formuleringen op dit punt niet secuur zijn geweest. Ik heb in de boekversie een enkele zin aangepast, maar de stelling blijft dezelfde. Ik heb het vooral flink uitgebreid.”

Ons project bleek een lexicon van vierhonderd jaar strijd en racisme voor die protesten

U noemt het betreffende essay, ‘Democracy’, de meest patriottistische tekst die u ooit schreef. Terwijl u daarin de vloer aanveegt met de intenties van de invloedrijkste politici van uw land. Hoe zit dat?

„Zwarte Amerikanen hebben altijd een conflicterende verhouding gehad met patriottisme. We hebben geen connectie met een ander land, want die is weggevaagd. Dus we spreken Engels, we leven westers, we zijn inwoners van Amerika. Maar tot 1968 hadden zwarte mensen geen gelijke rechten volgens de wet. Toch zijn we blijven strijden voor ons land. We hebben het helpen opbouwen. Onze voornaamste vorm van patriottisme is het bekritiseren van ons eigen land, zodat het zijn eigen hoogste idealen – gelijkheid voor allen – kan naleven.

„Mijn vader is in Mississippi opgegroeid in ‘Apartheid America’, waar mensen werden gelyncht, waar ze voor de wet ongelijk waren. Kijk, het is makkelijk om patriot te zijn in een land dat voor jou gemaakt is, dat in jouw voordeel werkt. Maar het is pas echt patriottistisch om je rechten te bevechten in je eigen land, dat jou niet erkent als burger. Zwarte Amerikanen vormen de sterkste democratiserende kracht in de samenleving. Als mensen dat niet willen zien, is het omdat ze niet gewend zijn om zwarte helden te zien.”

Een jaar na publicatie waren er grote Black Lives Matter-protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd. Ook daarin speelde het project een rol.

„Die protesten gingen niet om George Floyd alleen. Ze gingen erom dat er een land is gecreëerd waarin een witte agent een zwarte man kan vermoorden, terwijl mensen hem filmen en hij niet bang is voor de consequenties daarvan. Ons project bleek een lexicon van vierhonderd jaar strijd en racisme voor die protesten. Je zag ‘1619’ in graffiti op monumenten voor slavenhouders staan. Monumenten die eindelijk omver werden gehaald.”

Inmiddels zijn er in verschillende staten pogingen gedaan om het project te verbannen uit het onderwijs. Wat is de laatste stand?

„Het is moeilijk bij te houden. Op staatsniveau is het meestal mislukt om het specifiek te verbieden. Maar nu hebben zeker 32 staten overkoepelende wetten aangenomen, of overwegen dat te doen, die het onderwijzen van critical race theory in het algemeen verbieden. Daarin worden vrijwel nooit specifieke boeken genoemd, behalve The 1619 Project.

„In die theorie staat de aanname centraal dat wetten en sociale structuren van westerse samenlevingen historisch gezien witte burgers dienden, waardoor zwarte burgers nog altijd met racisme en grote achterstanden te maken hebben.

„Dat mag niet meer overal worden onderwezen. Ons boek is wel gewoon te koop, maar wordt op verschillende scholen uit het curriculum geweerd. Heel eng. Bibliothecarissen en docenten kunnen hun baan verliezen als ze de inhoud van dergelijke verboden boeken toch beschikbaar maken, dat is het niveau van de hysterie op dit moment.”

Foto Annabel Oosteweeghel

U pleit aan het einde van het boek voor ‘reparations’, herstelbetalingen voor nazaten van slaafgemaakten. Waarom?

„Slavernij was een erfelijk systeem. Vrouwen reproduceerden het letterlijk in hun baarmoeder: hun kinderen zouden geen geld verdienen met hun werk, geen land bezitten, geen rijkdom vergaren, en hun kindskinderen ook niet. In elk land met een slavernijverleden zie je dat zwarte mensen nu nog onderaan de ladder staan: qua inkomensverschillen, opleidingsverschillen, aantal gevangenen, woonsituatie, alles wat je kunt meten. Dus kijk, er zijn twee opties. Je kunt geloven dat dit komt doordat er iets minderwaardigs in zwarte mensen zit, of je kunt geloven dat het komt doordat zwarte mensen generaties lang een toekomst is ontzegd.

„Ik ben hier mede uitgenodigd omdat ik een Four Freedoms Award kreeg van het Roosevelt Institute. De van oorsprong Zeeuwse familie Roosevelt – die van de twee presidenten en de first lady – is rijk omdat ze rijkdom hebben geërfd. Rijkdom die deels is opgebouwd omdat de eerste generaties Roosevelt slaven hadden. Net als rijkdom is ook armoede overerfbaar. Die ongelijkheid is in Amerika na afschaffing van slavernij in stand gehouden.”

Gevraagd naar een voorbeeld begint Hannah-Jones over de crisis in de jaren dertig en de praktijk van ‘red lining’. De Amerikaanse overheid ging hypotheken verzekeren, zodat het makkelijker werd om een huis te kopen. Het wordt gezien als het succesvolste project voor het creëren van een sterke middenklasse. Op kaarten gaven overheden aan voor welke huizen die verzekering gold en alle zwarte wijken werden rood omlijnd, uitgesloten van dat voordeel.

Hannah-Jones: „De praktijk werd in 1968 afgeschaft, maar toen was er al veertig jaar achteruitgang van ‘zwarte’ buurten aan voorafgegaan en stijging van de huizenprijzen in ‘witte’ middenklassebuurten. Dat werd niet hersteld. Zwarte Amerikanen hebben zo op allerlei vlakken een achterstand die je nooit meer vanzelf inhaalt. Dus moeten er herstelbetalingen komen. De schade van slavernij kan alleen ongedaan worden gemaakt als overheden daarvoor even veel middelen inzetten als er zijn gebruikt om eeuwenlang ongelijkheid in stand te houden.”

Ze kijkt uit het raam van haar hotel naar de kade. In de zeventiende eeuw lagen hier de scheepswerven waar onder meer slavenschepen werden gemaakt voor de West-Indische Compagnie en de Middelburgsche Commercie Compagnie. Het is echter niet de locatie waar The White Lion heeft gelegen, zoals ze even veronderstelt. Dat schip, waarvan de aankomst in de VS in The 1619 Project de geboorte van de Verenigde Staten markeert, voer in dienst van de burgemeester van buurstad Vlissingen. De bemanning was naast Engels vermoedelijk deels Nederlands en kreeg een kaperbrief met een handtekening van Maurits van Oranje, die het mogelijk maakte om midden op zee Afrikanen te roven van een Portugees schip en ze te verkopen in de Engelse kolonie Virginia.

Maakt het voor Amerikanen eigenlijk uit of het de Engelsen waren of de Nederlanders die de eerste groep Afrikanen brachten?

„Nee. Behalve dat de waarheid uitmaakt. Amerikanen weten vaak niet dat Nederlanders ook zeer actief waren in slavernij. Dat betekent dat ze niet snappen hoe wereldwijd die handel was. Nederland en de Verenigde Staten delen parallelle geschiedenissen.”

Vindt u dat mensen uit voormalige Nederlandse koloniën ook herstelbetalingen moeten eisen?

„Is dat een retorische vraag? Natuurlijk! Kijk naar Suriname: hoe ligt het gemiddelde inkomen daar ten opzichte van hier? En de levensverwachting, de onderwijsstandaard? Dat verschil vindt zijn oorsprong in de uitbuiting van het land en de mensen voor de levensstijl van mensen hier. De criteria voor het vaststellen van die betalingen zullen in elk land anders zijn, want het verleden is anders, maar het idee is in elk land met een slavernijverleden hetzelfde.

„Ik hoor dat jullie premier nog steeds geen excuses voor het slavernijverleden heeft aangeboden. Dat is de eerste stap. Na erkenning volgt boetedoening, daarna herstelbetalingen.”

CV

Nikole Hannah-Jones (1976) is onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in burgerrechten. Ze schrijft veel over racisme en ongelijkheid. Sinds 2015 werkt ze voor The New York Times. In 2019 lanceerde ze The 1619 Project, dat onder meer een Pulitzer Prize won. Sindsdien is het project verder gegroeid met podcasts en boeken. Ze is zeer actief op Twitter waar ze zich ‘Ida Bae Wells’ noemt, naar journaliste en activist Ida B. Wells. Ze heeft ook een gelijknamige stichting ter ondersteuning van onderzoeksjournalistiek opgericht. Ze woont in Brooklyn met haar man en dochter.