Geef het woke-spook maar weer de schuld

Toen ik nog een jongen in de Hollandse polder was, we gaan even terug, zond de Nederlandse televisie de Britse documentaireserie Ways of Seeing uit. Iedere zondagavond keek de linkse Britse schrijver en criticus John Berger met een kritische blik naar ‘grote’ kunst, die daardoor in een nieuw licht kwam te staan.

Het was een hit. Onze blik, bracht Berger zijn publiek bij, is niet neutraal. De manier waarop we de dingen zien en interpreteren staat niet los van de maatschappij die ons gevormd heeft. Wat we zien wordt beïnvloed door wie en wat wij zijn, door waar we vandaan komen, wat ons verteld is, wat we geleerd hebben.

Dat alles mag nu als een verzameling open deuren klinken, in die jaren gold het als een openbaring. Ademloos keek ik naar iedere nieuwe aflevering van Ways of Seeing. Niet dat ik alles begreep. Mijn wereld was nog klein. Bovendien kende ik de meeste van de door Berger gedeconstrueerde kunstwerken niet eens.

Wat de betogen van John Berger opwindend voor mij maakte, is, denk ik, de ontdekking van het bestaan van de ‘kritische blik’ zelf, de ontdekking dat wanneer je jezelf dwingt anders te leren kijken, je ook de dingen om je heen werkelijk anders gaat zien, waardoor je wereld verandert.

Betekenis wordt gegeven, niets spreekt vanzelf.

Alles is kritiek geworden

Het kritische raamwerk waarin Berger zijn Ways of Seeing maakte, is in de decennia die volgden enorm uitgebreid. De ‘kritische blik’ is gedemocratiseerd. Hij strekt zich uit tot vrijwel alle aspecten van ons bestaan. Van de maatschappelijke context waarin ik opgroeide, als jongen uit de witte middenklasse in een forensendorp in de polder, wordt vrijwel ieder aspect kritisch bevraagd. Niet alleen wat racisme en inclusiviteit betreft, maar ook de manier waarop we in Nederland met ons verleden omgaan, met de natuur, met de oorsprong van onze welvaart en het verhaal van onze nationale geschiedenis. Alles, lijkt het, is kritiek geworden.

Een fundamentele kritiek. Onlangs woonde ik een lezing bij van Amitav Ghosh, een schrijver die ik in de jaren negentig voor het eerst ontmoette, toen zijn romans in Nederland nog verschenen in een goed bedoelde ‘wereld’-reeks. Tegenwoordig schrijft Ghosh veel over de klimaatcrisis en de manier waarop wij daarnaar kijken. In zijn boek The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis stelt hij dat de klimaatcrisis grotendeels veroorzaakt wordt door dezelfde zuiver instrumentele, op exploitatie gerichte blik die gekoloniseerde volkeren als minder menselijk of niet-menselijk zag.

Lees ook dit interview met Ghosh naar aanleiding van het boek The Nutmeg’s Curse

Om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden, zegt Ghosh, moeten we radicaal anders naar de wereld, en naar onszelf in die wereld, leren kijken. Anders gezegd, onze blik zal eerst moeten veranderen voordat we daadwerkelijk onze wereld kunnen veranderen. Dat betekent dat heel het traditioneel ‘westerse’ mensbeeld, dat overigens allang niet meer exclusief westers is, op de schop moet.

Wat het klimaat betreft is Ghosh allesbehalve een optimist, gezien de ernst van de crisis en de tijdsdruk waaronder we staan. Maar waar hij wél in gelooft is het vermogen van de kunst, het vermogen van beelden en verhalen, de menselijke verbeeldingskracht, om de blik anders te richten, anders met de natuurlijke wereld om te gaan.

Hoe wij naar kunst kijken zegt iets over ons, dat liet Berger ons zien, maar kunst kijkt als het ware ook altijd naar ons, zegt Ghosh – spoort ons aan, verkent mogelijkheden, brengt ons op ideeën, maakt ons bewust, verandert onze manier van kijken.

Daar kun je gemakkelijk sceptisch over doen. Ik bén ook sceptisch. Ik vind dat een kritische blik ook idealisme moet kunnen bevragen, zonder het geloof in die idealen te verliezen.

Want ga er maar aan staan. Die gevraagde bewustzijnsverandering op zo ongeveer alle fronten is een moeizaam, vaak pijnlijk proces. Verandering met de mond belijden is gemakkelijk; zeker wanneer je je onder gelijkgezinden bevindt. Maar wanneer je tot degenen behoort van wie verandering, aanpassing en inschikken wordt gevraagd, is het een opgave die verandering ook daadwerkelijk in te bedden in je bestaan.

Vandaar het verzet. Het kritisch bevragen van vrijwel alles, dat kan niemand zijn ontgaan, heeft tot een felle maatschappelijke reactie geleid, juist bij mensen die zich niet gezien en gewaardeerd voelen door de huidige ‘elites’.

Die reactie heeft tal van oorzaken, zeker ook sociaal-economische, maar is in de kern, denk ik, gericht op de kritische blik zélf, het ontmantelen van vertrouwde en daardoor ‘vanzelfsprekende’ manieren van kijken. Daardoor lijkt heel je bestaan op losse schroeven te staan. Het gevoel dat je eigen wereld wordt ondermijnd door ‘elites’ die zich totaal niet om je bekommeren is een onuitputtelijke bron van woede. Dat is soms terecht, maar die woede is nu een goudmijn geworden voor politiek en media, die onophoudelijk met voorbeelden van ‘woke-gekte’ aankomen, met ideologische haarkloverijen van salonradicalen en parmantig identiteitsjargon van een losgezongen gegoede klasse.

Woke War III

De kritische blik van John Berger die bevraagt wordt nu afgeschilderd als een vijandige ideologie: wokisme.

Zelfs de oorlog in Oekraïne wordt steeds vaker door radicaal-rechts geframed als een woke-oorlog. De taal van Poetin zelf in zijn redevoeringen is doortrokken van haat tegen het Westen, dat geheel in de ban zou zijn van een kritisch discours dat traditionele waarden ondermijnt. Door de liberale waarden van vrijheid en gelijkwaardigheid als een te bestrijden ideologie te framen, krijgt Poetins dodelijke gif de schijn van een geneesmiddel.

Zijn taal wordt dankbaar overgenomen door Poetins apologeten in het Westen. „De neocons en Woke-links slaan de handen ineen en leiden in naar Woke War III” schreef de Amerikaanse durfkapitalist David Sacks onlangs in een veel gelezen opiniestuk in Newsweek. Dat is onzin, het is juist radicaal-links dat zichzelf uit afkeer van westers imperialisme en de wapenindustrie te inschikkelijk tegenover Poetins agressie opstelt, met onmachtige oproepen tot ‘vrede’ en ‘diplomatie’.

Het doet er niet toe. Het woke-spook kan worden ingezet tegen alles waar je te lui bent om over na te denken, tegen alles wat je oproept om je blik anders te richten, tegen alles wat verandering en inspanning vergt. Als het lukt Poetins oorlog, het belangrijkste conflict na de Tweede Wereldoorlog, te framen als een oorlog van onze ‘woke’ elites, dan is het dus niet ‘onze oorlog’ en kan Oekraïne geriefelijk aan zijn lot worden overgelaten.

Vier NRC-redacteuren – Folkert Jensma, Martine Kamsma, Hanneke Chin-A-Fo en deze week Bas Heijne – bespreken op deze plek om beurten wat hen opvalt binnen hun specialisatie.

NRC-redacteur Bas Heijne onderzoekt hier iedere maand wat de samenleving beweegt.