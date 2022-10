Embedded bij gereformeerden

Niet van de Wereld - Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Maarten Dallinga publiceerde vorig jaar in NRC een onderzoeksverhaal waarin hij concludeert dat lesboekmakers thema’s moeten mijden die gevoelig liggen bij reformatorische scholen. Hij kreeg er veel reacties op, vooral vanuit Christelijke hoek, ook al waren de uitgeverijen - niet de kerk - doelwit van zijn kritiek.

De gespannen relatie in dit conflict maakte Maarten alleen maar nieuwsgieriger. Hoe is het om in een gereformeerde gemeenschap te leven, in een samenleving die steeds verder ontkerkelijkt?

Waanzinnig hoe hij de afgesloten gemeenschap in deze podcast van dichtbij toont: hij spreekt jongeren, is bij kerkdiensten en trekt zelfs kort bij een gereformeerd gezin in. Dallinga is nauwkeurig, in hoe hij zich opstelt, en in zijn verwoordingen. Toch voorkomt hij niet elk ongemak, zo blijkt al in de eerste aflevering, waarin zijn vooroordelen onderuit geschopt worden, en hij daarna ook nog eens gedwongen is het onderwerp te benoemen dat hij zo graag nog even had willen vermijden: zijn seksualiteit. Confrontaties blijken onvermijdelijk maar niet onoverkomelijk, en dat is juist zo mooi.

Niet van de Wereld, 5 afleveringen van zo’n 35 min, Omroep Gelderland.