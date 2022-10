De oorlog in Oekraïne is beland in een fase die niemand onverschillig kan laten. De zelden vertoonde achteloosheid waarmee in deze nieuwe situatie zowel in het Westen als aan Russische zijde openlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van kernwapens worden bediscussieerd, is verontrustend. Dat een kernoorlog geen winnaars kent, is allicht een van de meest cynische dooddoeners van deze tijd. Maar hij klopt wel. Het afwegen van de voors en tegens van de inzet van nucleaire middelen en vooral ook het type reactie dat daarop mogelijk is, ondermijnt het voornaamste principe van die middelen zelf: de psychologische afschrikking die ervan zou moeten uitgaan. Terughoudendheid is geboden om verdere verbale escalatie te voorkomen. Maar zwichten voor nucleaire chantage uit Moskou kan en mag ook niet.

Terwijl het Oekraïense leger erin slaagt steeds meer gebied terug te veroveren dat het eerder dit jaar verloor, erkenden de Russische autoriteiten afgelopen week dat hun ‘speciale militaire operatie’ minder voorspoedig loopt dan voorzien. De weinig gemotiveerde troepen stonden zwaar onder druk rond de stad Cherson, waar de situatie zelfs volgens de Russische bevelhebber Sergej Soerovikin „gespannen” is. Na de chaotisch verlopen mobilisatie in eigen land kondigde president Vladimir Poetin nu in de bezette en geannexeerde gebieden in het zuiden van Oekraïne de staat van beleg af.

Dat Rusland in een steeds benauwdere positie verkeert, is vanzelfsprekend goed nieuws voor Oekraïne. Dat land vecht sinds februari voor niets minder dan zijn voortbestaan en slaagt daar steeds beter in dankzij bewonderenswaardige wilskracht, en met dank aan onmisbare westerse wapensteun. Het moreel van de troepen is nog altijd hoog. De inval die volgens de Russen in februari met een paar dagen voorbij zou zijn, gaat nu een onvoorspelbare winter in.

Juist in de vernauwing van de mogelijkheden voor Rusland schuilt het gevaar dat sinds de Cubacrisis zestig jaar geleden niet zo hevig is gevoeld: de mogelijke inzet van kernwapens. Of die, vergeleken met de allesverwoestende bommen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, nou vermeend ‘tactisch’ zijn of zo klein als ‘een watermeloen met vleugeltjes’ maakt weinig tot geen verschil. Wie kernwapens gebruikt, overschrijdt een rode lijn. Niet zonder reden is discussie over waar die lijn ligt tot nu toe meestal omgeven geweest door de notie van ‘strategische ambiguïteit’.

Het was Poetin zelf die al op de eerste dag van zijn offensief in Oekraïne het ultieme machtsmiddel ter sprake bracht. Wie Rusland dwarszit, zou te maken krijgen met „gevolgen die jullie nog nooit hebben meegemaakt”. Een paar dagen later gaf hij opdracht de „strategische afschrikkingsmacht” in verhoogde staat van paraatheid te brengen. Vorige maand herhaalde hij zijn dreigementen nog wat explicieter en benadrukte hij: „Dit is geen bluf.”

De dreigementen kunnen best een teken van zwakte zijn en geopolitieke experts wijzen er mogelijk terecht op dat de Russische nucleaire doctrine sinds de Koude Oorlog onveranderd is gebleven: alleen als het ‘voortbestaan’ van Rusland in gevaar komt, is een atoombom een optie. Maar niemand weet hoe ruim Poetin dat opvat en of zijn afwegingen überhaupt rationeel zijn. Moet je dan reageren of niet? De Amerikaanse president Joe Biden vond van wel en waarschuwde eerder deze maand voor niets minder dan „Armageddon” omdat Poetin „geen grapjes” maakt. „Als de zaken blijven lopen zoals nu, bestaat er een directe dreiging voor het gebruik van kernwapens.” Hoe op het passeren van de rode lijn gereageerd zou worden, hield Biden wijselijk buiten beschouwing. Emmanuel Macron liet zich daar wél toe verleiden: Frankrijk reageert niet nucleair als Rusland atoomwapens inzet in Oekraïne of „de regio”. Dat mag dan geen afwijking zijn van de Franse nucleaire doctrine die formeel de strategische belangen van Frankrijk vooropstelt, het was wel een interessante voetnoot bij zijn eerdere belofte, in 2020, dat de Franse ‘nucleaire paraplu’ heel Europa zou beschermen.

Biden en Macron zullen beiden hebben willen zeggen: neem Rusland en het gevaar serieus. Ieder weldenkend mens vindt dat verstandig. De wereld bevindt zich op onbekend terrein en als de Cubacrisis één les leerde dan is het dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten.

De belangrijkste vraag blijft hoe het Westen ook de komende winter, als ook West-Europeanen via hun energierekening de gevolgen van de oorlog aan den lijve zullen ondervinden, omgaat met Poetins psychologische nucleaire terreur. Het is een duivels dilemma: door te zwichten laat je zien dat dit werkt, door dat niet te doen, draag je bij aan de escalatie. De Russische president mag erop gokken dat Oekraïne het Westen geen ‘Armageddon’ waard is, toch hebben zijn dreigementen massale steun aan Oekraïne niet weten te voorkomen. Dat is ondanks het sombere geopolitieke gesternte misschien een opsteker, net zoals de berichten vanuit het Witte Huis dat de diplomatieke lijnen met Moskou nog altijd openstaan. De wereldorde zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog kennen, wankelt. Maar het hebben van nucleaire afschrikkingsmacht kan en mag ook in de toekomst geen vrijbrief zijn voor agressie en oorlogsterreur.

