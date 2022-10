Amber Alert voor 11-jarige jongen, politie maakt zich ‘ernstig zorgen’

De politie heeft zaterdag een Amber Alert uitgestuurd voor een elfjarige jongen uit Den Haag. De politie maakt zich „ernstig zorgen” over het leven van de jongen, zo laat een woordvoerder weten. Of de politie al aanwijzingen heeft wat er met de jongen gebeurd is, kon de woordvoerder niet zeggen.

Brock, roepnaam Jayden, werd vrijdagmiddag na school voor het laatst gezien, rond 15.00 uur in de Haagse Fluitenbergstraat nabij het Zuiderpark. Hij heeft donkerblond haar en een slank postuur, en droeg een zwarte jas met een bontkraag. Hij zou op een grijze damesfiets zijn weggefietst.

Amber Alerts worden landelijk uitgestuurd als een kind vermist wordt en de politie denkt dat hij of zij in levensgevaar is. Per jaar worden gemiddeld één of twee alerts uitgestuurd.

Eerder deze week gebeurde dat nog voor de tienjarige Hebe en haar begeleidster Sanne. Zij werden na een zoektocht van twee dagen gevonden in een bij het Brabantse knooppunt Empel verongelukte Kia Picanto. De politie gaat ervan uit dat het een „noodlottig ongeval” betrof.