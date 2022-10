Aardbeving met kracht van 2,2 bij Wirdum in Groningen

Bij Wirdum in Groningen heeft zaterdag een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,2. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De aardbeving deed zich om 12.14 uur voor op een diepte van 3 kilometer. De beving was geïnduceerd, wat betekent dat er geen natuurlijke oorzaak voor is.

In de provincie Groningen komen vaker aardschokken voor als gevolg van de gaswinning. Eerder deze maand was er bij Wirdum ook al een aardbeving, toen met een kracht van 3,1. Dat was de zwaarste beving van dit jaar en een van de tien zwaarste aardbevingen die tot nu toe in Groningen zijn gemeten. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) heeft daarna een bezoek aan Wirdum gebracht om te luisteren naar de bewoners.

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn na die beving honderden schademeldingen binnengekomen. Het is nog niet bekend of er na de meest recente beving schade is ontstaan. Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta, waar Wirdum onder valt, zegt op Twitter „helaas” te moeten constateren dat de „ondergrond behoorlijk onrustig is op dit moment”.

