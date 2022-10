Zelfopoffering is bij deze bom niet nodig

Daar waren ze opeens, in de lucht boven Oekraïne en in ons taalgebruik: kamikazedrones. Het Russische leger zet sinds enige tijd op grote schaal de Iraanse Shahed-136-drone in. Dit 3,5 meter lange onbemande projectiel suist zoemend ter aarde en vernielt met zijn explosieve kop van veertig kilogram daarbij niet alleen zijn doel, maar ook zichzelf. De media doopten deze wapens al snel kamikazedrones, een verwijzing naar de Japanse kamikazepiloten die zich in de Tweede Wereldoorlog met vliegtuig en al te pletter stortten op vijandelijke schepen.

Het woord kamikaze betekent ‘wind van de goden’ en vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw. De Mongoolse veroveraar Koeblai Khan wilde toen Japan innemen. Hij rustte daartoe een vloot uit die hij in 1274 de Chinese Zee over stuurde. De Japanse samoerai boden dapper weerstand, maar slaagden er niet in de landing te voorkomen. Een dag later gebeurde er echter een wonder: een tyfoon vernietigde een groot deel van de Mongoolse vloot.

Patstelling

In 1281 waagde de khan een nieuwe poging, deze keer buiten het orkaanseizoen. De Japanners hadden in de tussenliggende tijd echter niet stilgezeten. De Mongolen troffen eenmaal aan land goed geprepareerde verdedigingswerken aan. De strijd verzandde in een maandenlange patstelling, totdat een tyfoon ook deze invasievloot de grond in boorde. Wederom was de kamikaze, de wind van de goden, de Japanners te hulp gekomen.

Een kleine 700 jaar later hadden de Japanners opnieuw een mirakel nodig. Het tij in de Tweede Wereldoorlog keerde zich vanaf 1942 ten gunste van hun tegenstanders en Japanse bevelhebbers zochten naar nieuwe manieren om de materieel superieure Amerikanen pijn te kunnen doen. Ze kwamen uit op de zelfmoordaanval met een vliegtuig. Piloten wier toestel geraakt was, hadden dat al vaker gedaan, maar dat was op eigen initiatief, niet op bevel van hogerhand.

Een kleine drieduizend kamikazes beëindigen hun leven door zich met hun vliegtuig op de vijand te werpen

Op 15 oktober 1944 vond de eerste bewuste aanval plaats, toen een piloot zich op de USS Franklin stortte. Hierna werd een speciale eenheid opgericht voor dit soort aanvallen. De formatie werd Shinpu Tokubetsu Kogekitai genoemd, de ‘Goddelijke wind Speciale Aanvalseenheid’. Shinpu is de manier om ‘goddelijke wind’ te zeggen in de zogenoemde on-lezing van het Japanse Kanji-schrift (uitspraak gebaseerd op het oud-Chinees). In de volksmond werd het algauw kamikaze, de kun-lezing van het Kanji-schrift (uitspraak gebaseerd op gesproken Japans).

Uiteindelijk zouden een kleine drieduizend kamikazes hun leven beëindigen door zich met hun vliegtuig op de vijand te werpen. Ze brachten tussen de 35 en 50 schepen tot zinken, een matige opbrengst voor dit ultieme offer.

Het is duidelijk dat er bij de Shahed-drone geen sprake is van een kamikaze-wapen. Het ding heeft immers geen piloot aan boord. Wat dat betreft lijkt deze drone meer op de V-1 en V-2, de Duitse Vergeltungswaffen die vanaf medio 1944 op Groot-Brittannië werden afgevuurd. Hoewel ze flink wat schade aanrichtten, hebben de V-1 en V-2 geen enkele invloed gehad op de uitkomst van de oorlog.