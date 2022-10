Webwinkel Museumdepotshop failliet verklaard

De Museumdepotshop sluit per 1 november. Dat heeft de webwinkel voor overbodige kunst- en gebruiksvoorwerpen van Nederlandse musea donderdag per mail aan cliënten bekendgemaakt. De in 2019 geopende webwinkel werd dinsdag failliet verklaard.

Oprichter Arjen Pels Rijcken zegt desgevraagd dat hij het „verkeerde businessmodel” heeft gekozen. „In tegenstelling tot het succesvolle Catawiki doen wij alles zelf. We haalden ontzamelde goederen bij musea op, maakten ze schoon, fotografeerden ze en regelden vervolgens de verzending. Voor zo’n arbeidsintensief proces waren onze prijzen te laag en de volumes te klein.”

De webwinkel verkocht maandelijks zo’n 150 voorwerpen die zo’n veertig musea, zoals het Rijksmuseum van Oudheden, Singer Laren en het Amsterdam Pipe Museum, hadden ontzameld. De gemiddelde verkoopprijs lag op 120 euro. „Geen haalbare kaart om uit de kosten te komen”, zegt Pels Rijcken, die persoonlijk zo’n vier ton in de onderneming investeerde. Hij heeft acht personeelsleden moeten ontslaan.

Doorstart

Tegelijk met Museumdepotshop verdwijnt ook collectioneurs.nl, de eveneens door Pels Rijcken in 2020 opgerichte webwinkel waarop particulieren kunst en antiek te koop konden aanbieden.

De curator onderzoekt of een doorstart met een nieuwe eigenaar mogelijk is. Pels Rijcken sluit dat niet uit. Mogelijk, zegt hij, bestaat er belangstelling voor de merknaam en het klantenbestand.