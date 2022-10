Weet iemand hoeveel dj’s er deze week met privéjets in Amsterdam zijn geland om bij het Dance Event een usb-stickje in een geluidsinstallatie te komen steken? Bij Greenpeace weten ze het vast. Drie jaar lang hebben ze alle vliegbewegingen van onze jetset begluurd.

Donderdag publiceerden ze de resultaten. Exclusief en onthullend. Privéjets zijn supervervuilend. Pikant: de Falcon van Max Verstappen is zelfs betrapt tussen Cannes en Nice.

Hoe goor zijn onze sterren dan precies? Zestig kiloton. Dat is de jaarlijkse CO 2 -uitstoot van dat speelgoed. Vergeleken met onze totale luchtvaart (in niet-coronatijd: 12 miljard kilogram) is dat maar liefst… een halve procent. Reken je daar het wegverkeer bij (6 miljard), en Tata Steel (12 miljard), en de scheepvaart (8 miljard), en de rest (vele miljarden), dan is de jetset-uitstoot: homeopathisch dun.

Er zijn allerlei redenen om een gloeiende hekel aan bezitters van privéjets te hebben, maar hun CO 2 -uitstoot is niet de grootste. Dit is symboolactivisme. Maar symbolen en beeldvorming zijn belangrijk. Dat hebben ze bij Greenpeace wel gemerkt toen in 2014 bleek dat hun bloedeigen campagnedirecteur per privéjet pendelde tussen Amsterdam en Luxemburg.

Symbolen moet je vooral onttronen als dat leidt tot iets moois. Stel nu dat er, zoals Greenpeace wil, een Europees verbod op privévluchten komt. Stappen Schipholreizigers dan spontaan de treinen in? Ik betwijfel het. Wurmt iemand zich in zo’n Transavia-ophoktrommel omdat hij Armin, Max of Mark Rutte in een privéjet zag stappen? Volgens mij doen we dit onszelf en onze planeet aan om de banalere reden dat er domweg nog geen alternatief is dat even goedkoop en snel onze verlangens stilt.

Laat die jetset. Laat dat halve procentje zielenpieten toch gaarkoken in hun eigen champagne-emmers. Zorg voor nachttreinen naar Rome en budgetcoupés naar Lissabon. Autoslaaptreinen naar Boedapest.

Maak het mooi, en zo avontuurlijk dat vliegen uiteindelijk te boek staat als iets sneus. Kijk naar het roken. Bij Cruijff was kettingroken nog cool. De voetballer die nu alleen maar aan een e-sigaret lurkt is al een beklagenswaardige droeftoeter. Die omslag kwam niet door een rookverbod exclusief voor sporters, maar door kantelingen in de samenleving als geheel.

De roep om een privéjetverbod doet denken aan ons nieuwste dogma: korter douchen. Douchen kost je vooralsnog zo’n acht cent per minuut. Als je gemiddeld vijf minuten per dag zou minderen, bespaar je dus zo’n 150 euro per jaar. Op een jaarrekening van drieduizend euro is dat… vijf procent.

Bestrijd gerust symbolen, maar wel in het juiste perspectief. Anders denk je: minder gedoucht, de jetset uit hun vliegtuigjes gekieperd – klimaatprobleem opgelost. Bijna dan. Alleen nog maar die laatste 95 procent.

Correctie (21 oktober): in een eerdere versie van deze column stond een verkeerd percentage over de besparing met korter douchen, dat is hierboven aangepast.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.