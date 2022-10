Vier maanden cel voor voormalig Trump-adviseur Steve Bannon wegens ‘minachting Congres’

De federale rechtbank in Washington heeft voormalig Trump-adviseur Steve Bannon vrijdagmiddag veroordeeld tot vier maanden cel wegens het minachten van het Amerikaanse Congres, meldt persbureau Reuters. Hij krijgt daar ook een boete van 6.500 dollar voor (6.645 euro).

Bannon weigerde te getuigen voor de parlementscommissie die de Capitoolbestorming onderzoekt en werd daar in juli al door een jury voor veroordeeld. Nu heeft de rechter de hoogte van de straf bepaald. De aanklagers hadden een half jaar celstraf geëist.

De advocaten van de 68-jarige Bannon hebben aangegeven van plan te zijn in hoger beroep te gaan. Van de rechter mag hij het eventuele beroep in vrijheid afwachten, omdat het risico „zeer klein” is dat Bannon opnieuw in de fout gaat. De vier maanden gevangenisstraf beginnen pas na de uitspraak in hoger beroep.

Contacten met Trump voor bestorming

De commissie die de rol van oud-president Donald Trump bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, wilde Bannon ondervragen omdat hij op de dag voor de bestorming minstens twee keer met Trump heeft gesproken. Ook woonde hij een planningsvergadering bij in een hotel in Washington. Later die dag zei Bannon in zijn podcast dat „morgen de hel losbreekt”.

Behalve dat de oprichter van de conservatieve website Breitbart News niet wilde verschijnen voor de commissie, verschafte hij ook niet de documenten waar de commissie om had verzocht. Trump had al zijn medewerkers opgeroepen niet mee te werken aan het volgens hem politiek gemotiveerde onderzoek. Onlangs heeft de commissie de oud-president zelf gedagvaard om te komen getuigen.

Beroep op ‘executive privilege’

Bannon beriep zich bij zijn weigering om te getuigen op een soort executive privilege, waarmee presidenten en andere leden van de uitvoerende macht het Congres informatie kunnen onthouden als die vertrouwelijk is. Later, kort voordat hij vervolgd werd, zei Bannon toch te willen getuigen. Maar volgens de openbare aanklager had hij eerder al voldoende kans gehad en meerdere deadlines gemist, en daarmee de wet overtreden.

Een veroordeling voor het ‘minachten van het Congres’ werd voor het laatst uitgesproken in 1974 rond het Watergate-schandaal. Dat was tegen Gordon Liddy, de chef van een speciale onderzoekseenheid van president Richard Nixon.