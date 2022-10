Verdriet en rouw op Terschelling na aanvaring met doden en vermisten

Het is nog donker als zes bouwvakkers vrijdagochtend in de Stormloper stappen. Ze zijn onderweg naar een bouwklus op Terschelling, het twaalfjarige zoontje van een van hen is mee. Rond half zeven vertrekt de watertaxi uit de haven van Harlingen voor de tocht van ongeveer drie kwartier.

De Ms Tiger, de nieuwste snelboot van rederij Doeksen, vertrekt een halfuur later uit Terschelling. Het is rustig aan boord: 21 van de 414 stoelen zijn bezet. Op een normale dag hadden de passagiers uit het raam kunnen zien hoe de Stormloper, een zwarte watertaxi van elf meter, langsvoer. Maar zo loopt het niet.

Om 7.17 uur hoort de verkeerscentrale in de Brandaris, de vuurtoren van Terschelling, van de aanvaring. Twee reddingsboten gaan het water op, zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade (KNRM). Een schip van Rederij Noordgat is nabij en zet koers naar de plek van het ongeval.

Volgens Dagblad van het Noorden treft die rederij vier mensen aan op de romp van de Stormloper. Kort daarna wordt nog een vijfde persoon uit het Schuitengat gehaald, de geul ten zuiden van Terschelling, en later nog een zesde. De schipbreukelingen gaan naar de haven van het Waddeneiland, waar twee van hen zonder succes worden gereanimeerd. De andere vier zijn onderkoeld en getraumatiseerd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio achteraf. Het twaalfjarige kind en de laatste passagier liggen op dat moment nog in het water.

Plek van de aanvaring

Boten op rij

De reddingsbrigade begint met zoeken: in een rij vaart een handvol boten het gebied af waar de vermiste opvarenden volgens berekeningen kunnen zijn. „Maar het is moeilijk om iets te zien dat in het water drijft. Je moet er bijna tegenaan varen.” Bovendien groeit het zoekgebied snel vanwege de stroming tussen Terschelling en Vlieland. „De zoektocht verloopt stroef”, zegt de woordvoerder in de loop van de ochtend.

Tot half twaalf zoeken de boten door, daarna geven ze het op. „Het verschrikkelijkste moment dat je je als hulpverlener kan voorstellen”, zegt Caroline van de Pol, burgemeester van Terschelling, vrijdagmiddag in een persconferentie. „Daar worden mensen ziek van. Ik heb begrepen dat de KNRM daarom toch weer is uitgevaren.” Verder zoeken brandweer en reddingsbrigade alleen nog op het strand.

De Tiger vaart met toestemming van de autoriteiten door naar Harlingen. Daar ziet Dagblad van het Noorden dat de boeg van de veerboot dieper in het water ligt dan normaal, en op een foto zijn ook de zwarte verfstrepen te zien die de Stormloper achterliet. Maar de schade is niets vergeleken bij die van de watertaxi, die is gezonken en daarna naar ondieper water gesleept.

Verdriet en rouw

Uit Terschelling, Harlingen en ook Den Haag komen geschokte reacties. Burgemeester Van de Pol: „Er heerst een emotie van verdriet en rouw op het eiland. Het is een heel zwarte dag.” De vlag bij rederij Doeksen gaat halfstok. „Een vreselijk ongeluk”, reageert het bedrijf op Twitter. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: „Het ongeluk op de Waddenzee raakt mij diep. Mijn gedachten gaan uit naar alle betrokkenen.” De politie is een onderzoek begonnen.

Het is het derde ongeluk in de zee bij Terschelling in een jaar tijd. In mei kwam een giek van een zeilschip los, waardoor een 79-jarige man overleed, en eind augustus kostte een gebroken giek het leven van een 12-jarig meisje. „Ze zijn alle drie verschillend van elkaar”, zegt Van de Pol, die om die reden geen verband wil trekken. „Ik moet wel zeggen dat ik de zee serieus heb leren nemen sinds ik twee jaar geleden op Terschelling ben komen wonen. Het is meer dan pootjebaden.”