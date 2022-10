In Nederland wonen naar schatting 190.000 intersekse personen, mensen met een lichaam dat niet volledig binnen het binaire spectrum past. Toch weet nog geen derde van de bevolking wat het inhoudt. Wat is volgens kunstenaar Sharan Bala (36) het belang van interseksebewustzijn?

„Je hele leven wordt je aangeleerd dat je met niemand over je intersekse-zijn mag praten. Niemand mag erachter komen, want ze zullen je niet accepteren. Dus hou je je mond.

„Twee jaar geleden vroeg mijn voormalig therapeut, een lid van het genderteam, of ik in contact wilde komen met een ander intersekse persoon. Mijn eerste reactie was: absoluut niet, hier praat je niet over. Uiteindelijk besloot ik toch koffie te gaan drinken met Marieke Schouten. Deze ontmoeting heeft mijn leven veranderd. We herkenden bij elkaar de jarenlange opgelegde geheimhouding en de wens daaruit los te breken.

„Het in stand houden van zo’n groot geheim is zwaar. Als een van mijn vriendinnen me om een tampon vroeg, deed ik alsof ik net ongesteld was geweest, of zei ik dat ze op waren. Terwijl ik wíst dat ik geen tampons had. Want waarom zou ik die hebben? Ik was nog nooit ongesteld geweest en zal dat ook nooit zijn. Dat geheim, en de angst dat iemand achter de waarheid zou komen, heeft me lange tijd doen worstelen met depressiviteit. Sinds ik erover praat ben ik geen dag depressief geweest.

„In mijn kunst besteed ik aandacht aan mijn intersekse-zijn. Voor mijn afstudeerproject ‘Trying not to know is an active process of denial and forgetting, don’t forget to forget’ aan de Rietveld Academie heb ik mijn 160 pagina’s tellende medische dossier geëxposeerd, samen met 24 brieven van arts naar arts. Het is een genadeloos eerlijk inkijkje in de medische blik op intersekse. Tegenover mijn medische geschiedenis heb ik een film van mezelf geëxposeerd, waarin ik het marmeren beeld van de Slapende Hermafrodiet naboots. Wakker en zelfverzekerd kijk ik de ruimte in, dat zorgt voor een botsing tussen de medische blik op mijn lijf en mijn eigen ervaring.

„Van baby af aan is mijn lichaam gemedicaliseerd, terwijl ik gezond geboren ben. De eerste operatie vond plaats toen ik één was, waarna er nog drie volgden. Allemaal omdat artsen mijn lijf wilden omvormen zodat het zou passen binnen het heteronormatieve en binaire denkbeeld van man en vrouw. Deze artsen hebben, zonder mij ooit iets te vragen, over mijn lijf besloten. Daardoor moet ik de rest van mijn leven hormonen slikken. Het zijn medisch onnodige ingrepen, waar ik geen toestemming voor heb gegeven.

„Laat ik vooropstellen dat ik blij ben met wie ik ben en ik had ook niet anders willen zijn, maar het is wel verdrietig dat ik nooit zal weten wie ik was geworden zonder de medische inmenging.

„Het is daarom belangrijk dat er meer bekendheid komt. Artsen vinden dat ze het al veel beter doen, maar verhinderen daarmee een verbod op onnodige ingrepen. Daarom moeten we ruimte maken voor intersekse-verhalen, zodat het geheim opgeheven kan worden en we kunnen leven in vrijheid. Daarom wordt mijn proces, en dat van Marieke, voor de documentaire Vertel het aan niemand vastgelegd door Chris van den Brink. Hopelijk inspireert het anderen.

„Sinds ik ben gestopt met het onnodig verborgen houden van mijn intersekse-zijn en me ben gaan uitspreken, heb ik geen enkele negatieve reactie gehad. Niet één. Vrienden en vriendinnen vroegen zich vooral af waarom ik het niet eerder heb verteld.”

Opgetekend door Sarah Ouwerkerk