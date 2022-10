Twee jaar celstraf voor hulp bij ontsnapping uit tbs-kliniek in Nijmegen

De rechtbank in Zutphen heeft een 26-jarige man veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor zijn hulp bij de ontsnapping van twee tbs’ers uit de Pompekliniek in Nijmegen eerder dit jaar. De man moet ook de schade vergoeden die hij de kliniek toebracht: 1.500 euro. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog vier jaar cel.

Met een slijptol maakte Mamuka K. op 21 juni een gat in het hek van de instelling. Vervolgens nam hij de twee tbs’ers mee in zijn auto en bracht hij ze naar verschillende locaties in het land. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij een „gebrek aan respect voor de rechtsorde” toonde en met zijn actie veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt. Toch valt de straf lager uit dan de eis van het OM omdat de man een lichte verstandelijke beperking heeft.

Naast de twee jaar celstraf moet K. ook een extra straf van 300 dagen uitzitten, omdat hij nog in zijn proeftijd zat toen hij de tbs’ers hielp ontsnappen. Een van de ontsnapte mannen werd negen dagen later weer opgepakt, de andere is nog voortvluchtig.