Toptennisster Halep voorlopig geschorst om positieve dopingtest

Voorlopig is toptennisster Simona Halep geschorst vanwege een positieve dopingtest, zo heeft het International Tennis Integrity Agency vrijdag bekendgemaakt. De 31-jarige Roemeense testte in augustus bij het grandslamtoernooi US Open in haar A- en B-staat positief op roxadustat: een middel dat net als het bekendere EPO de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert, en dat sinds dit jaar op de dopinglijst van het wereldantidopingagentschap WADA staat.

Door de schorsing tot nader order kan Halep, die twee grandslamtoernooien won en tussen 2017 en 2019 nummer één op de wereldranglijst was, niet meer deelnemen aan toernooien van de tennisfederatie WTA. Er hangt haar een straf van maximaal vier jaar boven het hoofd. Vermindering van een schorsing is mogelijk als atleten een overtreding toegeven en hun sanctie aanvaarden. Het huidige seizoen was voor haar al ten einde; ze maakte vijf weken geleden bekend dat ze een neusoperatie had ondergaan, waarvan ze moest herstellen.

Halep reageerde in een verklaring op haar socialemediakanalen geschokt op de schorsing. „Vandaag begint de moeilijkste wedstrijd van mijn leven: een gevecht voor de waarheid,” zo schrijft ze. „Ik zal tot het einde vechten om te bewijzen dat ik nooit bewust verboden middelen heb gebruikt. Ik heb er vertrouwen in dat de waarheid vroeg of laat aan het licht zal komen.” Halep kan, als de strafmaat bekend is, haar zaak aanvechten bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS).