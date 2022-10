Theaterbewerking ‘De bananengeneratie’ legt op lichtzinnige wijze pijnlijke mechanismes bloot

Theater De bananengeneratie, door Theater Oostpool. Gezien: 20/10, Parktheater , Eindhoven. Tour t/m 17/12. Inl: oostpool.nl ●●●●●

Als Kok-Hwa Lie in de Keukenhof is, praat hij extra hard Nederlands om duidelijk te maken dat hij geen toerist is. Op zo’n moment voelt hij zich ‘een banaan’: geel vanbuiten, wit vanbinnen. Dat gevoel van tussen twee culturen in leven – en de verscheurdheid tussen trots op je Aziatische wortels maar je er tegelijk vervreemd van voelen – zit voor veel Oost-Aziatische Nederlanders in talloze dagelijkse momenten verweven. Acteur Yuwi heeft het zodra hij iemand een hand geeft terwijl zijn moeder eigenlijk verwacht dat hij buigt. En Nhung Dam als ze op haar droom om ooit een van Tsjechovs Drie Zusters te spelen, te horen krijgt dat dát natuurlijk nooit gaat gebeuren. Hoe ziet ze dat immers voor zich? Zou één van die zussen geadopteerd zijn?

De bananengeneratie is geïnspireerd op het gelijknamige boek van schrijver en journalist Pete Wu, waarin hij zijn eigen ervaringen als kind van Chinese ouders in het overwegend witte Nederland, verknoopte met verhalen van tientallen andere Chinese Nederlanders. Voor deze adaptatie bij Theater Oostpool koos regisseur Char Li Chung ook voor een persoonlijke benadering: de voorstelling is opgebouwd rondom ervaringen van de vijf Oost-Aziatische Nederlanders op de vloer.

Resultaat is een bonte montage aan korte scènes over uiteenlopende onderwerpen: van opvoeding, taal en datingleven tot racisme en haat. Oost-Aziatische Nederlanders, horen we in de voorstelling, staan te boek als ‘modelminderheid’: een hardwerkende groep die voor weinig overlast zorgt en zich niet snel stellig uitspreekt. Een behoorlijk problematische kwalificering, die nogal zijn weerslag heeft op de huidige Oost-Aziatische gemeenschap in Nederland.

Hoog tempo

Het tempo van de voorstelling ligt (veel te) hoog en de sfeer is ondanks de soms pijnlijke thematiek vooral lichtzinnig. Indringend is de scène waarin Keanu Visscher en QiQi van Boheemen vertellen dat ze zich ‘nooit echt aantrekkelijk’ hebben gevoeld, en ter plekke besluiten hun perspectief te herschrijven. Nhung Dam uit haar frustratie over alle seksuele vooroordelen die er heersen over Aziatische vrouwen, met een ‘dans van haar magische kutje’: ongeveer het stoerste antwoord dat je kunt bedenken.

Vaak kiest Chung voor humor en relativering als antwoord op de vaak pijnlijke getuigenissen en ervaringen. Geregeld vervallen de spelers in uitleggerigheid. Dat is jammer, omdat de impact van de verschillende verhalen veel sterker is als het publiek zelf de (soms confronterende) conclusies mag trekken.

Chung prefereert veelheid boven diepgang: dat is verdedigbaar, omdat daardoor duidelijk wordt op hoeveel manieren en momenten de spelers worden geconfronteerd met hun Aziatisch-Nederlandse afkomst. Effect is wel dat veel scènes aan de oppervlakte blijven.

Pas naar het einde toe, als de focus komt te liggen op de asian hate, die door de coronacrisis een impuls heeft gekregen, wordt de pijnlijke kant niet langer bedekt of afgekapt. Dan slaat de voorstelling echt naar binnen. Van Boheemen legt de gevaren achter ‘de mythe van de modelminderheid’ bloot: het generaliseert, legitimeert racisme en ridiculiseert discriminatie. In een moedige hartenkreet roept Visscher vervolgens het publiek op zich te verdiepen in de ander: „Het is geen Aziatisch probleem, maar een Nederlands probleem.”